Años dorados con la selección

A lo largo de la charla con Gonzalo García no podía faltar el análisis de la selección argentina. En cuanto al pasado, recordó por su rol de asistente que "fueron 13 años consecutivos estando en el mejor equipo de todos los tiempos. Ahora extrañando un poco, la verdad que esta etapa con San Lorenzo impide que pueda tener algo paralelo con la selección, pero también necesitaba un poco en los recesos parar la moto porque me pasaba factura en el físico".Como privilegiado de haber compartido tantos momentos con Manu Ginóbili, le preguntamos una descripción del bahiense. "Es redundante, el tipo es un 10 tanto en lo personal como profesional. Lo que pude compartir no tengo palabras para describirlo, sólo de admiración. Un deportista de tamaña dimensión, que sea uno más, que esté siempre pendiente por el equipo, por hacer mejor a sus compañeros, ayudar al entrenador que todo salga bien, lo define claramente. Más allá de su capacidad de juego, la verdad que es una personalidad increíble. A mí me costaba mucho cuando participaba de la selección con este tipo de jugadores, porque casi todos están cortados por la misma tijera, Nocioni, Prigioni, Oberto, y luego volver a los clubes y ver la miseria cotidiana. Tuvimos una generación increíble tanto en lo personal como profesional".EL PRESENTEAl actual representativo nacional que dirige Sergio Hernández, mencionó que "la veo bien, con potencial en varios jóvenes. Campazzo ha dado un salto de calidad, lo mismo que Garino, el chico Brussino también está muy bien y siempre comandados por Luis Scola que es una garantía, lo mismo que Sergio Hernández".Consultado sobre si ve un líder futuro cuando ya no esté Luifa Scola, el último titán de la generación dorada, respondió que "de esta magnitud ahora no, pero sin dudas que Campazzo podría ser el líder natural. Es un poco más la voz cantante, hoy tapada por Scola, pero él va a asumir ese liderazgo seguramente".En cuanto a lo que ve abajo, en las Formativas, añadió que "se está trabajando bien, la inclusión de Silvio Santander al programa de desarrollo de menores de la Confederación ha sido un acierto. Se está poniendo mucha energía. Vi el otro día el Mundial Sub 17 y hay equipos físicamente muy grandes. Pero en eso siempre corrimos por detrás, hay que jugar bien al básquetbol y tener organización".