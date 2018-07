Jorge Muriel: "el proyecto de ordenanza es una aberración"

El concejal Jorge Muriel realizó declaraciones luego de la reunión que se concretara el pasado miércoles en la localidad de Bella Italia, en donde la UTE TGS-SACDE, encargada de realizar el gasoducto, oficializara el pedido a todas las comunas y municipios de ser eximido de los tributos locales que implica la obra.Recordemos que el bloque de concejales de Cambiemos presentó un proyecto de ordenanza en donde propone eximir de los tributos a la firma. "Es una aberración: totalmente inconsulto y sin ningún tipo de información. Lo que pasó en Bella Italia, sabíamos que iba a pasar: si bien no presentaron el pliego de licitación, allí consta que esto debía estar presupuestado desde un primer momento, no se los puede eximir de algo de lo que están obligados", dijo Muriel, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz)."Esto está mal tanto en la forma como en el fondo. Por lo primero, porque levantaron el teléfono y pidieron el favor. Ese dinero va a los bolsillos de la empresa y de allí no se sabe adónde va. Y en el fondo es que no corresponde, porque deben pagar por la servidumbre del paso, como dicen los pliegos. Es inaceptable", comentó.Por otra parte, algunos concejales de Cambiemos habían iniciado consultas ante la Nación, dado que entendían que si desde allí pagaban a la empresa y esta le pagaba a las comunas, lo único que había era un pasamanos. "Esto no es así. Hay 20 km de la ciudad que van a ser afectados. Esto no es un pasamanos: es el pago por un servicio. Después, con el tiempo, el Municipio debe hacerse cargo de los arreglos", concluyó.