Carrió, Stolbizer y Lanata, testigos

La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó ayer a la Justicia que Elisa Carrió, Margarita Stolbizer y Jorge Lanata, entre otros, sean citados como testigos en la causa ya elevada a juicio que investiga a la ex presidenta Cristina Kirchner por el supuesto direccionamiento de la obra pública durante su gobierno.Como querellante, la OA que preside Laura Alonso efectuó un ofrecimiento de prueba en la causa "Grupo Austral" y solicitó que se llame a declarar a doce testigos que ya expusieron durante la etapa de instrucción, pero además pidió que se cite a 45 personas que aún no declararon.Entre los nuevos testigos propuestos se encuentran Carrió, Stolbizer, Lanata, la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic; el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez; el periodista Nicolás Wiñazki y el ex financista Leonardo Fariña, entre otros.