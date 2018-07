Llegan dos italianos muy esperados

Tras varios meses de espera, Centro Milano, importador oficial de Alfa Romeo en nuestro país, lanzó la preventa de dos de sus modelos más representativos: el sedán Giulia y el SUV Stelvio.Son sólo 50 unidades de cada modelo que llegan importados de Italia y en esta preventa se ofrecen con descuentos para los compradores que efectúen reservas; además, la Argentina es el primer país de América del Sur en el que se lanzan estos dos modelos.Según informaron desde la firma importadora, el cupo tiene que ver con "la gran demanda que estos modelos tienen en el mundo, lo que lleva a limitar las unidades disponibles que se pueden traer a nuestro país".El Giulia es uno de los autos más premiados del mundo y llega en tres versiones: Giulia, con motor naftero de 4 cilindros de 200 CV y caja automática de 8 velocidades; el Giulia Veloce, con el mismo impulsor pero con una potencia de 280 CV y misma transmisión, y el tope de gama, el Giulia Quadrifoglio, que cuenta con un impulsor V6 de 510 CV (desarrollado por Ferrari) y también caja automática de 8 velocidades (esta versión estableció el récord de vuelta en el circuito de Nürburgring en 7m32s, con lo que se convirtió en el sedán deportivo más rápido del mundo, superando incluso a superdeportivos como el Pagani Zonda F, el Porsche 911 GT3 RS, el Audi R8 GT, el Lamborghini Gallardo, la Ferrari 430 y el McLaren Mercedes SLR.En tanto, el Alfa Romeo Stelvio es el primer SUV de la casa italiana de los cuatro tréboles y arriba en dos versiones, ambas con motor naftero de 4 cilindros de 200 y 280 CV, transmisión automática de 8 marchas y tracción integral.Los precios son los siguientes: Giulia 200 CV AT RWD, 41.689 euros; Giulia 280 CV AT AWD, 56.579 euros, y Giulia Quadrifoglio 510 CV AT AWD, 115.448 euros. Stelvio 200 CV AT AWD, 46.879 euros, y Stelvio 280 CV AT AWD, 92.458 euros. Todas las versiones (excepto el Giulia Quadrifoglio) se ofrecen con distintos paquetes opcionales que incluyen techos panorámicos, tapizados en cuero, asientos deportivos, sonido tipo teatro, diversas asistencias a la conducción y más. La preventa se realiza en los tres concesionarios oficiales de Centro Milano en Capital Federal, Pilar y Córdoba.