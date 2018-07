La adrenalina se siente en dos segundos

Hace pocos días, el jefe de Planificación de Productos de Jaguar, Hanno Kirner, admitió en una entrevista un rumor que hace tiempo circula por las redes sociales: que la tradicional marca británica tiene intenciones de que su departamento de potenciación, Special Vehicle Operations (SVO), está evaluando construir un I-Pace, el SUV 100% eléctrico de Jaguar, con especificaciones SVR."Teóricamente -remarcó Kirner a la revista especializada inglesa Autocar-, un Jaguar I-Pace SVR tendría sentido dentro de la gama y seríamos capaces de producir un modelo que registrara 1,8 s de 0 a 100 km/h, pero nos preocupa que el torque (o par motor, algo así como la "fuerza" del propulsor) instantáneo y la performance de un vehículo de este tipo sea demasiado para un conductor promedio". Si este auto finalmente ve la luz, se convertiría en el vehículo de serie con mayor aceleración del planeta; claro que, por ser eléctrico, como ya veremos, corre con ventaja.No solo yendo a alta velocidad fluye la adrenalina. También lo hace acelerando muy fuerte en distancias cortas. Es el concepto que los norteamericanos inventaron y pusieron en práctica con sus dragsters; es decir, con lo que por allí llamamos "picadas". Pero, cuidado con esto: hay que hacerlas en forma legal, en un circuito especial para realizarlas sin peligro para terceros.Hay varias pruebas para comprobar la capacidad de aceleración de un vehículo. Entre los hypercars, monstruos de más de 1000 CV de potencia y por lo tanto con altísimas prestaciones (más de 400 km de velocidad máxima, entre otras), un test clásico es el 0-400 km/h-0, cuyo récord ostenta hoy el Koenigsegg Agera RS, que el 1° de octubre del año pasado registró un tiempo de 36,44 s en un aeródromo en Dinamarca, superando los 42 s que hizo el Bugatti Chiron (W16 1500 CV) en manos del ex Fórmula 1 Juan Pablo Montoya.Pero esa prueba es para pesos pesados. Para los autos más "normales", las pruebas de aceleración por excelencia son las de 0 a 100 km/h (entre los más deportivos, también 0-200 km/h) y la de 0-400 m, el famoso "cuarto de milla" norteamericano.Puede suponerse que cuanta más potencia tenga un vehículo mayor será su capacidad de aceleración, pero esto no es tan así. Hay otros factores que juegan decisivamente en qué tan rápido acelera un automóvil.El peso, por ejemplo, es muy importante: cuánto más pesado sea el vehículo, peor acelerará. Entonces, aquí entra a jugar un factor decisivo en la aceleración: la relación peso/potencia. En otras palabras, cuántos CV, HP o kW tenemos bajo el capot para mover cada kilogramo de la masa de nuestra unidad. Lo que lleva a un axioma: cuanto menor es la relación peso/potencia, mayor es la aceleración.Entre los modelos de serie, una relación peso/potencia por debajo de los 10 kg/CV es muy buena. El Toyota Etios sedán automático (AT) 4 puertas, que junto a su hermano hatchback (5P) es hoy el modelo más vendido de la Argentina, tiene una relación peso/potencia de 9,699 kg/CV (999 kg y 103 CV), nada mal para un compacto del segmento B (autos chicos). Un hatchback mediano, como el icónico Volkswagen Golf 1.4 TSI AT 150 CV baja a los 8,453 kg y, según la fábrica, acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 s (la más potente versión GTI de 220 CV lo hace en 6,4 s), mientras que un auto grande de alta gama del segmento D, como el Ford Mondeo 2.0T de 240 CV ofrece una relación peso/potencia de 6,208 kg/CV y acelera de 0 a 100 en 7,9 s, según datos del fabricante.Hace apenas unos días se lanzó en el país el Mercedes-Benz AMG E 63 S 4Matic, una berlina de lujo transformada en deportiva por AMG, la división de potenciación de modelos de la marca de la estrella que, con su motor V8 biturbo 4.0 L de 612 CV y un peso de 1765 kg (2,884 kg/CV), acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 s.Para concluir con la "cadena alimenticia", el Lamborghini Huracán Performante, por ejemplo, equipado con motor V10 a 90° que desarrolla 640 CV a 8000 rpm y un torque de 600 Nm (61,2 kgm) a 6500 vueltas, alcanza una relación peso/potencia de 2,15 kg/CV, que le sirve para acelerar de 0 a 100 km/h en 2,9 s y de 0 a 200 km/h en 8,9 s, según datos de la marca italiana.