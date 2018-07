¿Cuáles son los motores del año?

Fue en 1999 que la revista británica Engine Technology International decidió hacer una encuesta entre periodistas especializados (fundamentalmente del Reino Unido y Europa) para determinar cuál era el mejor de los motores presentados ese año. Como la elección podía ser poco justa (claramente, no se puede comparar un impulsor de un coche deportivo con otro de un, por ejemplo, city car), se decidió dividir la votación por tipo y cilindrada. Así nacieron los premios al Motor del Año.Las repercusiones y aceptación que tuvo la iniciativa fueron tales que llevó a que tomara otras dimensiones y que se institucionalizaran los International Engine of the Year Awards como uno de los premios más representativos de la industria y que son esperados cada año tanto por las automotrices como por los amantes de los fierros.En este 2018 y para celebrar las dos décadas de vigencia, la propuesta fue diferente: se consultó a los jurados (ya son unos 70 de más de 30 países) sobre cuál consideraban era el mejor motor de estos últimos 20 años en las distintas categorías y cuál era mejor de todos, el llamado Best of the Best. Y en esa elección del mejor de todos la respuesta fue unánime: el poderoso biturbo Ferrari V8 3.9 L que equipa a las Ferrari 488 GTB, 488 Spider y 488 Pista se impuso con una amplia diferencia por sobre el Porsche de 6 cilindros con turbo 3.0 L de los modelos 911 Carrera S, Carrera GTS y Carrera 4 GTS, entre otros, y el Ferrari V12 6.5 L de la Ferrari 812 Superfast.Más allá del "exquisito sonido" y de "su gran potencia", el motor de Ferrari fue elegido porque los ingenieros de la casa de Maranello lograron "reducir su tamaño de 4.5 L a 3.9 L sin sacarle ni un ápice de su poder". Por eso también ganó las categorías Performance Engine y entre los de 3 a 4 L.Como Mejor Motor Nuevo fue elegido el de la Ferrari Superfast, mientras que en la categoría de 2.5 L a 3.0 L se impuso el Porsche 3.0.Entre los más pequeños, en la categoría hasta 1 L el preferido fue el Volkswagen 999 cc de 3 cilindros con turbo (VW up! y Audi Q1 entre otros). De 1 L a 1.4 L el elegido fue el Peugeot-Citroën 1.2 L de 3 cilindros con turbo del Cactus, DS3 y otros modelos bien conocidos en nuestro medio. Entre los de 1.4 L a 1.8 L el ganador fue el BMW 1.5 L de 3 cilindros que equipa al sistema híbrido del i8. Mientras que en la categoría Eléctricos el elegido el que equipa a los Tesla S, X y 3.