Atlético aprobó el ensayo ante San Jorge

(Por Mario Cabrera, Redacción LA OPINION). En la fría tarde del autódromo, el plantel de Atlético de Rafaela sumó ayer su segundo encuentro amistoso de pretemporada con vistas a las tres competencias que tendrá que afrontar en la segunda parte del año, y en especial de cara al debut de la Copa Santa Fe, donde el próximo 14 de julio en el estadio Monumental estará recibiendo a Atlético San Jorge por los octavos de final. En rival de turno fue Atlético San Jorge, quién también juega en la Liga Departamental San Martín y que viene teniendo competencia, y fue una buena medida para los jugadores albicelestes, teniendo en cuenta que aún están haciendo hincapié en la parte física y que venían de disputar el viernes pasado su primer ensayo en Santa Fe al igualar 1 a 1 ante Unión.

Se disputaron 2 tiempos de 45 minutos, donde los titulares se enfrentaron en el primer encuentro. Allí fue victoria de los locales por 1 a 0 con un lindo gol del Bocha Baroni de media distancia a los 8 minutos, quién recibió un rebote a la salida de un córner y la clavó al lado del palo izquierdo del arquero. Fue un buen inicio del equipo de nuestra ciudad, que presionó en todos los sectores al rival y pudo generar algunas chances propicias, como un mano a mano de Gaggi que dio en el palo. Con el correr de los minutos, el dueño de casa fue perdiendo el protagonismo y la tenencia de balón, y fue ahí donde los de Labaroni empezaron a llegar con peligro al área de Nahuel Pezzini, que se mostró muy seguro tanto de arriba como de abajo. Speck no estuvo del todo firme por izquierda y por ese sector, San Jorge generó las mejores opciones, como un remate de Rubén Tarasco, ex jugador de Unión de Sunchales y 9 de Julio, que dio en la cara al portero local. También Baroni tuvo problemas en la marca con Cuberli, que inquietó a los defensores albicelestes con su talento y atrevimiento. En el medio, a Romero le costó recuperar el balón y por izquierda, Gaggi se las ingeniaba para asociarse con Quiroga e inquietar a Correa, que en los minutos finales casi no tuvo trabajo. Aunque esperábamos un poco más del equipo en cuanto a juego, se notó que aún los jugadores de Atlético están algo duros futbolísticamente y que hace falta bastante más de rodaje con la pelota. Por lo pronto, y ante la ausencia de otro amistoso, el plantel continuará sumando más minutos de fútbol formal el sábado ante el combinado liguista que dirige Franco Mendoza, sin olvidar que Lito no pudo volver a contar por diversas cuestiones físicas con Ramiro Macagno, Abel Masuero, Maximiliano Casa y Facundo Soloa, entre otros.

Bajo el arbitraje de Mauro Cardozo, Atlético formó con Nahuel Pezzini; Lucas Blondel, Tomás Baroni, Gastón Suso y Nahuel Speck; Enzo Gaggi, Emiliano Romero, Pabló Gaitán y Angelo Martino; Mauro Albertengo y Matías Quiroga. En tanto, San Jorge, dirigido por Darío Labaroni y que enfrentará en el certamen provincial a Jorge Newbery de Venado Tuerto, alistó a Facundo Correa; José Femenia, Paulo Killer, Francisco Vidal y Genaro Lelli; Marcelo Mansilla, Iván Gómez, Rodrigo Mosqueira y Gastón Novero; Mauro Cuberli y Rubén Tarasco.



LOS SUPLENTES

A segunda hora, los alternativos de Atlético perdieron 2 a 0 con goles de cabeza de Juan Montenegro y de Facundo Correa, quien se desempeño como el arquero titular en la primera parte del ensayo. En esta ocasión, la Crema formó con Matías Tagliamonte; Mauro Ferrero, Martín Schmidt, Francisco Ortega y Agustín Tosetto; Enzo Copetti, Lautaro Navaz, Lucas Quiroz y Mauro Marconatto; Matías Valdivia y Enzo Bertero.