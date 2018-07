Gasoducto: sigue la polémica por el pago de tributos locales

Tal como lo adelantara LA OPINION, ayer hubo una importante reunión en la Comuna de Bella Italia, de la cual participaron representantes de las localidades que se verán beneficiadas por el gasoducto. El tema en discusión es si la Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria de la obra, TGS-SACDE, debe o no pagar tributos en cada una de las comunas y ciudades por donde realice la obra.Del encuentro participaron el anfitrión, Héctor Perotti, el Senador Alcides Calvo, el presidente comunal de Ataliva, Fabio Sánchez, representantes de Sunchales y el Secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Maina y el Fiscal del Municipio rafaelino, Daniel Galoppo. Y, obviamente, la propia empresa.Recordemos que Hugo Menossi, junto al resto de los concejales de Cambiemos, había presentado un proyecto de ordenanza para que la firma no pague la Tasa por Verificación e Inspección sobre obras e instalación de dominio público. En la última reunión de comisión, cuando se trató el tema, el oficialismo mostró su preocupación, dado que los macristas no tenían demasiada información al respecto y lo que se evitaba de cobrar eran $ 6.700.000. Si bien se pretendió darle un rápido tratamiento, el tema quedó -al menos- para después del receso invernal. En el mientras tanto, Rafaela ya le envió el certificado para cobrar ese tributo.Esta intención, manifestada en el proyecto de Cambiemos, es la que pretende para todas las localidades por donde pasará el gasoducto. En la reunión, la empresa manifestó que este tributo no había sido incluido dentro de los pliegos licitatorios y que, por lo tanto, no había estado contemplado a la hora de la elaboración del presupuesto con el cual ganaron la obra.Por su parte, las autoridades regionales, le pidieron toda la documentación que avale esta postura. Pero, nunca la mostraron. Ante esta situación, quedaron en que se le pedirá a la Nación que aclare si estos tributos había sido incorporados al pliego licitatorio o no.El Presidente Comunal de Bella Italia, Héctor Perotti, en diálogo con "Ni más, ni menos" de LT28, indicó que en la actualidad "hay una pequeña tregua, un pequeño avance". “La gente de TGS-SACDE sigue en la misma postura porque según ellos esos costos no estaban incluidos en los pliegos licitatorios, están trasladando al Ministerio de Energía de la Nación que licitó la obra para ver quien puede hacer frente a los costos”, dijo el Presidente comunal.“Rafaela, Ataliva y Sunchales tienen un plazo para negociar pero nosotros no, porque la obra ya está en Bella Italia, habría un pequeño reconocimiento del canon, pero es un aporte en efectivo u obras en la localidad para ir avanzando a cuenta del trámite en Nación. Pero ni cerca de lo que debería ser: no tenemos certeza, pero deberían abonarnos 1.500.000 de pesos” agregó.“Pensamos que venían con una propuesta concreta pero no, los representantes de la empresa están cerrados pero por lo menos se abrió una ventana”, aunque reconoció que si “Nación no aporta el canon estaremos en un problema”.