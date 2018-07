Un clásico del julio rafaelino con treinta y dos piezas teatrales

Llega julio y la pasión por el teatro parece multiplicarse en la ciudad ya que desde hace 14 años con la concreción del Festival de Teatro Rafaela la comunidad parece hervir en una suerte de atracción irrefrenable por esta manifestación artística. Este año, como no podía ser de otro modo la realización tendrá vigencia en los próximos días.

Anoche en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado se procedió al lanzamiento de la edición 2018, en una ceremonia que fue presidida por el intendente local, Luis Castellano, acompañado por la secretaria de Cultura, María José Sabellotti y Gustavo Mondino, director artístico del festival.

El encuentro que tuvo encendidos mensajes fue abierto con un vídeo para presentar la décimo cuarta edición, modalidad empleada también para presentar cada una de las 32 piezas que serán exhibidas, en un escueto resumen con escenas de cada una de ellas.



Bienvenida

María José Sabellotti dio la bienvenida, se congratuló por la gran participación viendo esto como un preanuncio del apoyo que recibirá la realización.

Tuvo elogiosos comentarios para destacar que "estos 14 años dicen mucho de la decisión política de llevar adelante un programa, especialmente en momentos difíciles y sostener políticas culturales". Enfatizando además que se mantiene además la calidad que caracteriza a la realización , consolidando su prestigio, remarcó que "no es fácil, se necesita apoyo y acompañamiento en la decisión de sostenerlo".

Recordó que "el festival tiene presencia de obras internacionales, de distintos lugares de nuestro país y locales. Todo ese esfuerzo quiero remarcarlo, agradecerlo, ya que no hubiese sido posible sin el acompañamiento de los auspiciantes". Agradeció también el trabajo de funcionarios, trabajadores y las distintas áreas del gobierno municipal, mencionó con alegría que en esta edición se cuenta con dos subsedes, Ataliva y Suardi.

Finalmente destacó que "el festival se transforma en una política social ya que llega a distintos espacios de la ciudad de Rafaela, no solamente a las salas, sino también en plazas, espacios verdes y espacios alternativos".



Un festival poderoso



Gustavo Mondino, a su turno manifestó sentirse muy emocionado al apreciar en el resumen las obras que venían trabajando desde el año pasado "tenemos un festival que se compromete con temáticas fuertes, y que está pensado para distintos públicos, en las que se considera la realidad que estamos viviendo. Obras para disfrutar, obras pensadas para la imaginación.

Remarcó que se trata de una programación que trabajamos a conciencia. Remarcó que es un festival muy diverso, en el que se presentaron 500 propuestas para seleccionar 32.

En otro pasaje se manifestó muy feliz por lo que logramos y por poder mantener este festival.

Hizo un anuncio señalando que se hará un Seminario de percusión en el barrio 2 de Abril, con la gente de Urraca..



"El teatro nos signó desde siempre"



Así se manifestó Luis Castellano al iniciar su mensaje, se congratuló por el enorme acompañamiento en este lanzamiento y dijo "el teatro a nosotros nos signó desde siempre, el teatro es parte de la cultura que trajeron los abuelos".

Quienes lo antecedieron en el uso de la palabra destacaron la calidad y la decisión política de proseguir con la realización, y puso de relieve que " hay una oportunidad para los artistas locales, pero también hay un crecimiento poderoso porque hay cuatro obras internacionales, y esto muestra que cuando uno sostiene en el tiempo las cosas, cuando uno tiene una convicción hacia dónde va, cuando uno cree en lo que hace y lo puede sostener en momentos difíciles uno va dando pasos y le gana el lugar a otros".

"Casi 500 obras que estaban propuestas para seleccionar 32 habla a las claras del prestigio del festival", pero reconoció que también al sostener este calendario se genera mayor actividad económica por toda la gente que llega que utiliza hotelería, visita bares, comedores, comercios, y apeló a el eslogan de este año diciendo " se enciende la ciudad", en las jornadas del festival.

"Nosotros no creemos en los recortes, nosotros creemos en el fortalecimiento de las cuestiones que son contrarias al ciclo que se vive".



Subsedes



También hicieron uso de la palabra los representantes de las subsedes, manifestando su satisfacción por poder continuar con la actividad, la que se proyectó generando acciones especiales para la comunidad.