Werner: “sería un sueño estar en Qatar”

Axel Werner se encuentra disfrutando de sus últimos días de vacaciones en su ciudad natal junto a su familia. Y al mismo tiempo, empezó a moverse por su cuenta en el predio del autódromo de Atlético de Rafaela, el club en donde se formó, visitando, de paso, a ex compañeros y amigos. Es que la semana que viene, el arquero se tendrá que presentar en el Atlético Madrid para iniciar una nueva pretemporada. “Contento de volver a estar en mi ciudad y de pasar algunos momentos en Atlético, donde me estoy moviendo y de paso aprovechando para ver a mis ex compañeros en un amistoso, saludando a muchas personas a las cuales les tengo mucho cariño”, relató el pibe de 22 años en una charla con LA OPINION.-Fue una primera parte de 2018 excelente, tanto en lo personal como en lo colectivo, donde pude disputar algunos partidos y lograr un título a nivel europeo. Gracias a Dios se cerró una temporada muy positiva y ya estamos pensando en la que viene. Haber tenido minutos en un plantel muy rico como lo es el del Atlético Madrid es muy importante para mí de cara al futuro. Sentirte útil en un equipo tan protagonista, que además finalizó en los primeros puestos de la Liga, te hace hacer un balance muy positivo.-Sí, seguro. Acompañé al equipo durante toda la campaña de la B Nacional, y lo sigo como se puede, porque estando lejos y más ahora con Atlético en segunda división, a veces se hace difícil, sobre todo para poder verlo por tele. También lamenté el hecho de que no se haya podido ascender en el reducido. Pero al club le deseo siempre lo mejor y espero que pueda volver a Primera lo antes posible.-Aún no estoy al tanto de todo y no sé si se hizo oficial la llegada de otro arquero. El Atlético es una institución muy grande de España y de Europa y siempre pelea por tener a los mejores jugadores. Y si se da el caso de que llegue o no, será bienvenido. Y en cuanto a nuestro puesto, se sumará a una competencia interna que ya es buena pero que siempre es bueno también reforzarlo.-Sinceramente, no sé mucho de eso. A lo mejor se comunicaron con el club, pero conmigo no. Una vez que sepa que se hizo oficial algo de eso, veré que decisión tomo. Igualmente, estoy muy bien en el club y estoy muy contento. Con respecto al futuro, aún no se sabe que puede llegar a pasar.-Es una experiencia muy linda jugar en la Liga Española y es maravilloso poder observar a los grandes monstruos del fútbol mundial. Es una competencia muy difícil para todos los equipos y los jugadores, y más para los que recién ascienden. También lo es para los que pelean siempre por la punta, ya que es difícil poder lograr una cierta regularidad. Todos los rivales te exigen muchísimo y en cuanto al nivel está más que claro, porque en las competencias europeas son los equipos españoles los que siempre salen campeones o que llegan a instancias finales. Eso marca un poco el gran nivel que tiene la Liga y los equipos que la integran.-Es un entrenador que vive mucho lo que se hace y a lo que se dedica. Le pone mucha pasión y a eso lo sabe transmitir. Entonces, por ese lado, está bueno también tener un técnico que sea argentino, algo que es positivo para mí. Y después, en cuanto a la selección, ya pasa más por algo personal. Es un excelente DT, de eso no hay dudas, logrando mantenerse siempre en los primeros puestos con el Atlético de Madrid, donde ha logrado un proceso increíble. Pero lo otro pasa más por una decisión de la AFA, del club y de él, quienes son los que decidirán su futuro.-Se está hablando mucho de eso. De todos modos, hay muy buenos arqueros y falta mucho aún para que se puedan adaptar. En cuanto a poder estar o no, aún me falta mucho por aprender, como así también lograr muchísimos objetivos más como para poder pensar, en algún momento, de tener alguna posibilidad. De todas maneras, es un sueño que tenemos todos los futbolistas y ojalá se me puedan cumplir todas esas cosas como para algún día tener alguna chance.