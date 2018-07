Producción agrícola en Santa Fe cayó 3,6 millones de toneladas

Por Carolina Beltramino y Lorena Picapietra. - En el primer trimestre del 2018, el Indicador Sintético de Actividad Económica de Santa Fe registró un incremento de 0,2% interanual, marcando una desaceleración en relación al ritmo de crecimiento económico en 2017. Este registro no incorpora plenamente las consecuencias económicas de la caída en la producción agrícola y bajas en la industria de molienda registradas a partir de abril, ni de la volatilidad que trajo aparejada la devaluación del tipo de cambio y las subas de tasas de interés ocurridos durante los meses de abril a junio de 2018.

Como consecuencia de la sequía, la producción agrícola en Santa Fe registró una caída de 3,6 millones de toneladas en comparación con la campaña anterior, que representaron 207 millones de dólares menos para el sector productivo. El aporte del sector a la economía provincial asciende al 6% del Producto Bruto Geográfico, y se constituye en un sector de alto impacto, no solo por su influencia directa en el nivel de actividad, sino también por ser el principal sostén de la producción industrial de aceites y grasas de origen vegetal, uno de los sectores industriales con mayor relevancia para la provincia.

A nivel nacional, las últimas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) muestran una caída en la producción de soja de 22 millones de toneladas, lo cual implicará problemas de abastecimiento para la industria de la molienda provincial, que representa el 20% del valor agregado (VA) por la industria santafesina y el 70% del valor FOB exportado (se utiliza para valorar las exportaciones y se define como "libre a bordo").

Por otro lado, la faena de bovinos ha registrado a nivel provincial un crecimiento del 13% en los primeros cinco meses del año. El procesamiento de carne ocupa históricamente un lugar preponderante en la economía santafesina, tanto en términos del valor agregado generado (6% del VA industrial), como en el aporte a las exportaciones de alto valor y generación de empleo.

Durante el primer cuatrimestre del año, la producción de leche mostró un crecimiento interanual del 20% en el primer cuatrimestre, desde valores muy bajos registrados el año anterior. De acuerdo a los últimos datos disponibles, la industria láctea significa el 6% del valor agregado generado por la actividad manufacturera en Santa Fe.

La pérdida del poder de compra del litro de leche cruda constituye un desafío para sostener el crecimiento de la producción primaria. En este sentido, el mejor desempeño exportador y la devaluación reciente, generan expectativas de un mejor escenario de negocios para el sub-circuito exportador y de una posible suba del precio de la leche cruda en los próximos meses.

El sector de la maquinaria agrícola, por su parte, se vio afectado por el impacto de la sequía en el sector productivo, el encarecimiento de los créditos y la competencia de la maquinaria importada. La producción de maquinaria agrícola y agropartes aporta más del 10% de la estructura industrial de Santa Fe, la devaluación del peso argentino podría contribuir a mejorar la situación para la maquinaria nacional, compensando en parte el problema de la menor liquidez.

Las actividades provinciales que han crecido en el primer cuatrimestre de mano de la infraestructura pública, como son la construcción y la industria de los metales básicos, enfrentan para lo que queda del año un cambio de perspectivas. El nuevo escenario plantea la desaceleración de la obra pública y una mayor importancia de la evolución del sistema de Participación Público Privada (PPP) para sostener el nivel de actividad.

En relación a las exportaciones provinciales, la caída en la producción de soja y sus consecuencias en el desempeño de la industria oleaginosa, prevén un impacto negativo en las ventas externas que difícilmente pueda ser compensado. Con los datos del primer cuatrimestre de 2018, las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe registraron una caída interanual cercana al 1% en valores FOB y del 11% en los volúmenes exportados, medidos en toneladas.

Los motores de la economía santafesina pierden impulso hacia la primera mitad del año, y el comportamiento de las actividades productivas en Santa Fe se ve afectado tanto por la caída en la producción agrícola, como por la menor liquidez y las perspectivas de desaceleración de obra pública.



INDICADORES

SECTORIALES

* Producción Agrícola: las principales producciones agrícolas de la provincia de Santa Fe son trigo, maíz y soja, que representaron en conjunto el 94% del volumen de granos producido en los tres últimos años. El factor climático fue el determinante del fracaso de la actual campaña agrícola, que registra en las tres producciones consideradas, una caída cercana a 3,6 millones de toneladas y USD 207 millones a nivel provincial, respecto a la campaña 16/17.

Las estimaciones más recientes de la BCR prevén una producción nacional de soja 17/18 de 35 millones de toneladas a nivel nacional, lo cual significa una caída de más de 22 millones de toneladas (-39%) y 3.700 MM USD respecto de lo producido en la campaña anterior. En la provincia de Santa Fe, las estimaciones prevén un recorte de -30% de la producción respecto de la campaña anterior, equivalente a 3,4 millones de ton y a 430 millones de USD menos. En el caso del maíz, se estima a nivel provincial una merma de 560 mil ton (-12%). En base a las últimas estimaciones disponibles, el impacto en el valor bruto producido se verá compensado por la suba del precio FAS (valor de la producción primaria) en USD del 20% interanual, mostrando un incremento de USD 45 millones.

A diferencia de la cosecha gruesa, la producción de trigo de la campaña 17/18 ha resultado exitosa mostrando un nuevo récord histórico a nivel provincial. En las últimas dos campañas, de acuerdo a los datos publicados por el MAGyP, la producción de trigo ha crecido 74%, y el VBP (Valor Bruto de la Producción) de la producción de trigo para la presente campaña ascendió a USD 645 millones, mostrando un incremento cercano al 40% respecto de la campaña anterior, equivalente a USD 180 millones. Se observa con optimismo la siembra de trigo del nuevo ciclo, con suelos que presentan una buena reserva hídrica.

* Molienda: en el período de enero a mayo del 2018, la molienda de soja ascendió a 13,3 millones de toneladas, un volumen 12,5% inferior en relación a igual período del año anterior.

Si bien se trata de una caída significativa respecto de lo procesado durante los dos últimos años, el volumen de molienda alcanzado en los primeros cinco meses del año se mantiene por encima de lo registrado en los períodos previos. Esto se explica porque lo procesado hasta marzo (stocks acumulados de años anteriores), resultó en un nivel históricamente elevado, 20% superior a lo registrado en el promedio de los 10 últimos años).

Los problemas de abastecimiento en la industria, consecuencia del desplome de la producción de soja de la actual campaña, se han puesto en evidencia con los datos del mes de abril y mayo, con caídas interanuales de 17% y 18% interanual respectivamente, y se prevé que continúen profundizándose. La molienda de soja del bimestre abril y mayo muestra un retroceso interanual del 17,5%, y se constituye en el menor volumen de molienda de soja registrado a nivel provincial desde el 2008.

Al mes de mayo, las compras de soja del sector exportador e industrial ascendían a 20,9 millones de toneladas, equivalentes al 60% de la producción estimada para la campaña 2017/18. Del total de compras, 12,5 millones de toneladas fueron compras con precio firme, es decir que de los 35 millones de soja estimados para este año, quedan al mes de mayo 22,5 millones de toneladas con precio sin fijar, mientras que en los 5 últimos años el guarismo promedió 39,8 millones de toneladas. En este contexto, las importaciones de porotos de soja jugarán este año un rol clave para mantener el flujo de molienda hasta la próxima campaña.

* Lechería: durante los primeros cinco meses del año, la producción de leche a nivel nacional informada por la Dirección Nacional de Lechería (DNL) aumentó el 8% interanual. La provincia de Santa Fe lideró el crecimiento en el primer cuatrimestre, con un incremento acumulado del 20,6% en la producción de leche cruda, desde un nivel muy bajo registrado el año anterior.

El aumento en los niveles de producción registrado en los primeros 5 meses del año habría presionado a la baja (en términos reales) los precios a nivel productor. En efecto, el precio promedio pagado al productor santafesino durante el primer cuatrimestre de 2018 resultó de $ 5,89, un valor 16% mayor al registrado en igual período de 2017, pero dado el nivel de inflación acumulada del 25% interanual, el poder de compra de los tamberos se redujo un 7%. Es necesario considerar además, el desafío que traen aparejado las subas importantes en los precios de granos y demás alimentos del rodeo como consecuencia de la caída en la producción agrícola, que han dejado muy golpeada la ecuación económica del primer eslabón de la cadena.

La depreciación cambiaria de mayo y el mejor desempeño que se viene registrando en las exportaciones de productos lácteos, genera expectativas de un mejor escenario de negocios para el sub-circuito exportador y de una suba del precio de la leche cruda en las próximas semanas o meses.

* Faena: la faena bovina ha registrado, en la provincia de Santa Fe, un aumento acumulado del 13% interanual los primeros 5 meses del año, en comparación con un incremento del 9% registrado a nivel nacional. La sequía y la consecuente falta de pasturas impulsaron el aumento de la faena, con un mayor dinamismo de la faena de hembras, durante el primer cuatrimestre del año.

En el mes de abril, la participación de las hembras en la faena alcanzó el 46% a nivel nacional y el 49% en Santa Fe, entrando o incluso superando el límite a partir del cual comienza a considerarse que la ganadería ha entrado en fase de liquidación. Pero el mejor clima registrado a partir de abril permitió una mejora en la oferta forrajera y retrotrajo la participación de la faena de hembras indicando mejores perspectivas de los productores. En mayo la participación de las hembras en la faena total se ubicó en 44.5% (el valor más bajo de este año) mientras que en Santa Fe fue de 43.6%.

* Maquinaria agrícola: en el primer trimestre del año, la sequía y el encarecimiento de los créditos fueron los principales determinantes de la disminución interanual registrada en las unidades vendidas de todas las categorías de maquinaria agrícola (cosechadoras, tractores, sembradoras e implementos agrícolas). Por otro lado, la apertura comercial combinada con un dólar poco competitivo, generaron que la maquinaria de producción nacional mostrara un marcado retroceso en las ventas, mientras que las unidades de maquinaria importada continuaron incrementándose, pero a un menor ritmo.

Durante los próximos meses, se prevé que las altas tasas de interés y consecuente menor liquidez continúen siendo un desafío para el desempeño del sector de la maquinaria agrícola. Sin embargo, la suba del tipo de cambio podría beneficiar la venta de maquinaria de origen local por sobre la importada.

* Metales comunes: según datos del Estimador Mensual Industrial (EMI) del INDEC, las industrias metálicas básicas acumulan un crecimiento interanual del 20% en el primer cuatrimestre del año, mostrando 14 meses consecutivos de subas interanuales en el nivel de producción. El crecimiento del sector fue impulsado principalmente por una fuerte demanda de la construcción pública, y en menor medida de la construcción privada.

La producción de metales comunes tiene una gran relevancia dentro de la producción industrial de Santa fe. En efecto, de acuerdo al IPAI, este bloque representa el 11% del valor agregado generado por la industria en la provincia de Santa Fe.

Santa Fe tiene cerca del 83% de la capacidad productiva nacional de laminados no planos repartidos entre las plantas de Acindar (grupo Arcelor Mittal) y Gerdau (Sipar) con 70% y 13% de la capacidad nacional respectivamente. A su vez, en la provincia se produce el 100% de tubos con costura a través de dos empresas del grupo Techint (Tenaris Siderca y Ternium Siderar).

Las nuevas perspectivas, anticipan una desaceleración del nivel de actividad por futuros recortes esperables a la obra pública directa y con esto cobra importancia el sistema de Participación Público Privada (PPP) para sostener el nivel de actividad.

* Consumo de cemento: la evolución de los despachos de cemento portland es un indicador relevante de la actividad de la construcción, a la vez que representa un termómetro de la demanda agregada de bienes durables. El sector de la construcción es uno de los principales motores de la actividad productiva y económica en general, fundamentalmente por su efecto multiplicador.

El consumo de cemento portland en la provincia de Santa Fe registró un crecimiento interanual del 21% en el primer cuatrimestre de 2018, poniendo en evidencia un mejor desempeño que a nivel nacional. Los despachos de cemento a granel, destinados fundamentalmente a obra pública, mostraron un mayor dinamismo que el consumo de cemento en bolsa. En el primer caso, el crecimiento acumulado en los 4 primeros meses del año fue del 28% interanual, y en el caso de cemento en bolsa, la suba fue del 16,5%.

En el mes de mayo de 2018, se registra a nivel provincial una caída en el consumo de cemento del 16% respecto a igual mes de 2017, en comparación del dato a nivel nacional que asciende a una disminución del 4,4% interanual. Esta caída es la primera luego de 18 meses de crecimiento interanual, anticipando una desaceleración del indicador.

* Exportaciones: con los datos del primer cuatrimestre de 2018, las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron un valor de 4.196,4 millones de dólares, lo que significó una caída cercana al 1% en valores FOB respecto del mismo período del año anterior. Los volúmenes exportados, medidos en toneladas, reflejaron una disminución del 11% interanual.

Las exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen industrial mostraron un avance de 3,4% y 15,6% respectivamente, mientras que las ventas externas de las manufacturas de origen agropecuario (MOA) -que representan más del 70% de las exportaciones provinciales- mostraron una caída de 4,9% en los valores exportados y del 17,4% en volumen.

El pobre desempeño de las ventas externas de las MOA se encuentra asociado a la menor producción de soja de la campaña 2017/18, y su impacto en las exportaciones de harina y “pellets” de soja y aceite de soja, que en conjunto representan más del 85% de las MOA exportadas. El crecimiento registrado en las exportaciones de carnes y productos lácteos, 67% y 47% en valores FOB respectivamente, no logró compensar esa caída.

En el caso de los productos primarios, se destacan las ventas cereales que mostraron un crecimiento del 19% en valores FOB en el primer cuatrimestre (57 millones de USD), y lograron compensar la caída de USD 40,9 millones registrada en el rubro semillas y frutos oleaginosos. Con los datos de exportación por producto al mes de marzo, es posible identificar un desempeño extraordinario de las exportaciones de maíz en grano, que en el primer trimestre acumularon un crecimiento del 99% en valores FOB.

El aumento en los valores exportados de manufacturas de origen industrial (MOI) se vio impulsado por el biodiesel, que representa el 34% de las MOI y mostró un crecimiento del 22,8%, y por el rubro material de transporte terrestre, donde los automóviles de cilindrada mayor a 1000 cm3 y menor a 1500 cm3 para el transporte de personas sentadas mostró un aumento del 20% interanual.



Las autoras son economistas rafaelinas. Se trata del informe de coyuntura del IERAL Litoral Fundación Mediterránea, Rosario, 29 de Junio de 2018.