Colocarán nomencladores identificatorios en el centro

La Municipalidad de Rafaela y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región suscribieron un Convenio con el fin de implementar un sistema de señalética mediante nomencladores identificatorios, en lo que será el primer Centro Comercial a Cielo Abierto en la ciudad, denominado "Paseo del Centro".

De gran extensión, comprendiendo 21 manzanas en total, este sistema de señalética se encuentra emplazado en el área comprendida entre calles 9 de Julio/Lavalle y Constitución/Tucumán, en el centro de nuestra ciudad.

Los diseños y el proyecto completo de la nomenclatura de identificación estará a cargo del Municipio local, y se encuadra en el Convenio Marco de Colaboración para el desarrollo de Centros Comerciales a Cielo Abierto y fue suscripto en Marzo de 2013 entre el Estado local, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el CCIRR, con el objetivo de promover los principales ejes comerciales locales.

En tanto, el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe se dispuso del otorgamiento de un aporte en favor del CCIRR para el financiamiento de acciones de promoción de dichos centros entre las que se contempla el diseño, confección y colocación de nomencladores identificatorios y el desarrollo de una señalética acorde al distrito comercial "Paseo del Centro". Además, el CCIRR propone asumir la compra de los nomencladores, dejando a criterio del Municipio el diseño, sitios de implantación, cantidad y colocación de los mismos.

A priori, uno de los principales inconvenientes es que el centro de la ciudad no está señalizada, en relación a las manos y los nombres de las calles y demás. Este es un trabajo que aún "debe" el Municipio, como para no tener futuros problemas. Por eso, en los próximos días habrá un encuentro entre las partes para avanzar con el trabajo.



PROMOVER Y PROMOCIONAR

Vale mencionar además que estos elementos de identificación revalorizarán el casco histórico de la ciudad, lo que redunda en un beneficio para la comunidad. En tanto, los nomencladores llevarán información relativa a la identificación de intersección de calles, datos históricos y culturales, con un letrero en sistema braille y logotipos de la Municipalidad, CAME y Paseo del Centro. Asimismo, se reservará un espacio en los nomencladores para la incorporación de auspicios con la finalidad de cubrir las erogaciones a cargo del CCIRR en concepto de reparación y/o reposición de los mismos gastos vinculados con acciones de promoción de Centros Comerciales a Cielo Abierto, como así también la contratación de seguros y, la eventual construcción e instalación de nomencladores adicionales, el CCIRR se comprometerá a implementar un fondo de reserva que se imputará exclusivamente a dichas circunstancias.