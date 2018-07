Geese acusó a Corral por su "postura demagógica"

La secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe, Verónica Geese, se refirió a los dichos y posturas del intendente de Santa Fe, José Corral, quien en su reciente visita a Rafaela destacó que los vecinos de la ciudad que gobierna pagarán menos de la Tasa al eliminarse cargos por alumbrado público fondo de financiamiento de gas natural. Para la funcionaria provincial, “la realidad es que fue una postura demagógica en el momento del Intendente, hoy no está pagando la factura y me parece una falta de responsabilidad”.Posteriormente explicó que “en el tema de la cuota de alumbrado público no está pagando las facturas; la EPE lo intimó a hacer este pago y ellos no acuerdan de cómo se venía calculando el consumo en la ciudad de Santa Fe, pero eso ya para la EPE es un agua corrida bajo el puente, la EPE ya compró esa energía con lo cual lo que le estamos pidiendo ahora es poner medidores”.“Desde la Provincia tenemos el firme convencimiento de que de alguna forma u otra va a pagar, y en eso están nuestros asesores legales y los de la Empresa Provincial de la Energía, porque hay que hacer frente a las obligaciones que uno tiene para no hacérselas pagar al resto de los santafesinos”, agregó la funcionaria en declaraciones efectuadas este miércoles, un día después que el Intendente de Santa Fe estuviera en Rafaela.Además reconoció que en la ciudad capital “las dos primeras facturas sumaban un monto de 21 millones, pero en estos días se emite la factura de junio, lo cual se van engrosando la cuenta de la Municipalidad de Santa Fe”.MAL EJEMPLO“No sea un buen ejemplo para la gente agarrar dejar de pagar y ponerse a discutir para atrás, lo que ya consumiste, lo consumiste y para adelante podemos charlar y ver como se ponen estos medidores para que quede muy transparente de cuanto está consumiendo Santa Fe, que estoy convencida de que hoy puede ser más de lo que está pagando”, remarcó Geese.Asimismo, la titular de la Secretaría de Energía remarcó que “si él hubiera tenido la intención de pagar hubiera pagado la parte que cree que corresponde y ni siquiera eso se ha pagado, no se ha consignado el pago, como se hace usualmente en los temas legales cuando uno quiere pagar consigna el pago judicialmente y eso ni siquiera ha sucedido, no ha pagado ni un centavo de alumbrado público”.TENDRA QUE PAGAR“Llegará a donde tenga que llegar pero ya se ha intimidado con el perseguimiento que se compensará con otras cuestiones con la Municipalidad de Santa Fe en todo caso si no se llegara a pagar”, advirtió Geese.“La Municipalidad de Santa Fe va a tener que pagar si no paga el Intendente hoy, pagará mañana y sino paga él tendrá que pagar el próximo intendente. El problema es que se va generando una deuda que tienen los santafecinos con la EPE, por lo cual el Municipio tienen una deuda con los demás santafecinos”, cerró la secretaria de Energía.