ACARA pide cambios en el cálculo del DReI

En la mañana de ayer, los concejales se reunieron con los representantes de ACARA, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, quienes concurrieron junto a representantes del CCIRR. Tal cual como lo anticipara LA OPINION, la intención era presentar un pedido de modificación de la ordenanza Tributaria, respecto de lo que hoy por hoy abonan como Derecho de Registro e Inspección (DReI). Más allá de los formalismos, lo que se deberá tener en cuenta es si esta potencial modificación beneficiará o no al sector o, en última instancia, tendrá un efecto neutro.Daniel Pintucci, representante de ACARA, indicó que "vinimos a hacer un planteo técnico, en función de un cambio que se produjo en el año 2017 en el Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe y apelando a la buena predisposición del Municipio para tratar de unificar bases imponibles, para la tributación del DReI para los concesionarios"."Tuvimos muy buena recepción respecto del pedido", dijo Pintucci y agregó: "también esto va a ayudar al Municipio: porque se tiende a la simplificación de la recaudación. Entendemos que fue una reunión positiva para ambas partes"."La Tributaria quedó redactada de una forma antigua, que no incluía los cambios en el Código Civil y Comercial de 2015. Este es un pedido también del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la Ciudad de Rafaela y esto nos facilitaría la liquidación de impuestos", dijo Pintucci.Lo que pretende ACARA es que la base imponible sea la ganancia (como base, un 15%) y no la venta bruta, como en la actualidad. Esto implica que la tasa sea de un 3%, mientras que el Municipio pretende un 3.9%. De acuerdo a lo manifestado por algunos concejales, las negociaciones continuarán, para evitar que este tema los sorprenda a finales de año, cuando llegue el momento de definir la Tributaria 2019.