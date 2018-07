Retenciones: a silenciar la polémica

La polémica por un eventual cambio en el régimen de los derechos de exportación agropecuarios tuvo su corolario cuando el mismo presidente Mauricio Macri salió al cruce de la versión y dijo que "las retenciones se fueron y no van a volver".

En diálogo con NA, el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere se quejó porque tienen que "desmentir" un "cambio" y "hasta el propio Presidente tuvo que aclarar lo que es un rumor y habría que ver quién está detrás de esa versión".

También aprovechó el intercambio con esta columnista en la firma del convenio marco de cooperación recíproca de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), para desmentir que "el Ministerio" baje de categoría "y se transforme en una Secretaría".

Etchevehere de buen humor alegó que su relación con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es "muy buena", expresó que "nos reunimos periódicamente" porque "somos un equipo que trabaja en conjunto".

El otro dirigente que desestimó que se suspenda la rebaja gradual de las retenciones a la soja o que vuelvan al maíz, trigo y girasol fue el presidente de la Confederación de cooperativas, Coninagro, Carlos Iannizzotto.

"No parece que haya intención por parte del Gobierno de cambiar ese aspecto de la rentabilidad de la producción agropecuaria", dijo a Noticias Argentinas.

Si todo fuera así hay una mano gris que agita las aguas lanza cada tanto con la murmuración de que el Gobierno va a apelar a las retenciones para nivelar su déficit fiscal.

Macri durante una visita a un productor agropecuario de Tandil, en la provincia de Buenos Aires señaló que "nunca puede convenirnos algo que nadie en el mundo hace", ya que los países, en general, no aplican retenciones a la producción sino que inclusive la incentivan.

Así según el Presidente, "el único país del mundo que castigó a los que quieren exportar es Argentina" y la posición de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias es de rechazo absoluto a cualquier cambio en los gravámenes.

La puerta al freno en la rebaja gradual de retenciones a la soja había quedado abierta tras la firma del memorándum de entendimiento con el FMI en el que no se descartaban cambios impositivos en pos de cumplir con las metas de déficit fiscal establecidas, destacó Agrofy News.

Por otra parte en la semana, el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, que cada vez se muestra más activo, presentó los resultados de su encuesta realizada a los productores agropecuarios argentinos sobre sus necesidades, en el marco del Congreso de IFAMA Buenos Aires 2018.

La Encuesta llegó a la conclusión de que el campo argentino ya no es el mismo que 20 años atrás.

Fue en el marco de la 28º Conferencia Mundial de Management de Alimentos y AgroNegocios IFAMA (Asociación Internacional de Management de Alimentos y Agronegocios).

Héctor Laurence, el argentino que se acaba de convertir en presidente Internacional de IFAMA, manifestó que la estrategia de la entidad será dirigir los esfuerzos a que exista alimentación de calidad, accesible y de producción sustentable para una población (mundial) proyectada con 10 mil millones de personas para el año 2050".

En cuanto a los desafíos que tiene Argentina en términos de management de agronegocios y producción de alimentos para los próximos años, precisó que es "trabajar por el desarrollo de los agronegocios, que son aproximadamente un 40% del PBI" del país.

La presentación de la Encuesta sobre las Necesidades del Productor Agropecuario Argentino (ENPA) estuvo a cargo de Bernardo Piazzardi, del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y el sondeo fue realizado con el apoyo metodológico de la Universidad Purdue (Estados Unidos).

Por su parte, la investigación tuvo como objetivo conocer las preferencias de los productores locales a la hora de tomar decisiones de negocios.

"El campo argentino ya no es el mismo que el de los últimos 20 años. El modelo de negocios cambió hacia un modelo de integración vertical donde las alianzas entre empresas serán imprescindibles.

Quienes toman las decisiones dentro de las empresas son más jóvenes y con mayor formación académica que las generaciones que los precedieron", dijo Piazzardi.

Por otro lado, el 70% de los encuestados asegura que tienen planeado realizar inversiones en el próximo lustro.

El 94% de los productores encuestados son hombres, mientras que sólo el 6% son mujeres; todos con una edad promedio de 46 años.

Alrededor del 61% de los productores encuestados tienen al menos un título universitario y un 7% un título de postgrado.

La soja es la única actividad sin expectativa de crecimiento, pero en los cultivos tradicionales: maíz, sorgo, trigo, cebada y girasol, las perspectivas tienden al alza.

Los segmentos de productores medianos y comerciales son los que planean un crecimiento mayor al 26%, contra el 8% de los grandes y un 14,5% de los mega productores, se indicó.