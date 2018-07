Charla sobre educación financiera y criptomonedas

Este jueves 5 de julio a las 20:30 horas tendrá lugar la presentación de la conferencia sobre "Dinero digital, educación financiera y criptomonedas" en el Hotel Toscano (Bv. Santa Fe 442), con entrada libre y gratuita.One es la criptomoneda europea creada por la empresa OneCoin (OneLife) y este evento contará como orador a Daniel Romero Sineiro, empresario de la capital provincial, experto en marketing digital y representante de la compañía OneLife desde hace más de una año y medio con muchísimo éxito.OneCoin - Onelife es un holding de empresas creadas bajo la filosofía TED (Tecnología Educación y Distribución), que además de la criptomoneda tiene presencia global con su plataforma de educación financiera online One Academy. Además cuenta con una fundación One World Foundation que atiende necesidades de niños y jóvenes en todo el mundo.La compañía posee una plataforma de comercio electrónico DealShaker con más de 60.000 comercios de todo mundo, único en su tipo que permite hacer compras y ventas de productos, bienes y servicios con la moneda One. Esta plataforma es una excelente oportunidad para los negocios y empresa de nuestra ciudad y zona.OneLife (OneCoin) es una compañía de origen europeo (Bulgaria) que trabaja a nivel global y estratégicamente en los mercados de Europa, Asia, Africa y América Latina. Con operaciones en más 190 países OneNetwork Ltd. alcanzó una facturación de más de 8.900 millones de euros en sólo 3 años.El objetivo es preparar a las personas, a través de la educación financiera para este nuevo paradigma respecto de los nuevos medios de pago y el futuro del dinero. Frente a los cambios evidentes provocados por el avance de la tecnología y el surgimiento de Internet, es inevitable el desarrollo de nuevos medios de pago. Ante el alto costo del sistema financiero tradicional, la inflación y las crisis de los gobiernos, la necesidad de las personas de proteger su dinero llevó a la creación de la primera criptomoneda en 2009.En la actualidad existen más de 1.600 criptomonedas en el mercado y One (OneCoin) es la única de ellas que es transparente y tiene su foco puesto en la usabilidad, es decir que cualquier persona pueda realizar sus pagos y compras habituales de forma sencilla desde su celular.Para crear una moneda de reserva global, que es la meta, hacen falta tres elementos fundamentales: cantidad suficientes de monedas; suficientes usuarios y la usabilidad de la criptomoneda. One (OneCoin) posee los tres elementos: 1,2 millones de monedas (el cual es el límite, no se crearán más); más de 3,4 millones de usuarios a nivel global; y el carácter seguro que tiene esta moneda en particular para su usabilidad”.OneCoin puede también convertirse en la mayor criptomoneda de reserva del mundo. Las monedas digitales OneCoins son transparentes, fáciles de comercializar y de utilizar. Debido al esquema que OneCoin ha estructurado su organización y operaciones, no hace falta hardware sofisticado ni conocimientos avanzados para utilizar la moneda.OneLife cuenta con oficinas en Europa (Bulgaria), Asia (Hong Kong y Emiratos Arabes Unidos), Colombia, México, Ecuador, Panamá y próximamente en la Argentina en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires.