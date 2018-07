Peñarol recibe a la Crema

El torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol se pone en marcha este jueves. A partir de las 21:30 (20 en Reserva), Peñarol estará recibiendo a Atlético de Rafaela en barrio Villa Rosas, con el arbitraje de Víctor Colman, que tendrá como asistentes a M. Retamoso y S. Milanesio.Luego de la consagración del Deportivo Tacural en el Apertura, se renueva la ilusión de todos los equipos para el segundo certamen. En este aspecto, tanto la V Azulada como los Celestes apuntan a estar en los primeros lugares. La escuadra de Hugo Togni terminó de manera irregular, mientras que Atlético fue de menor a mayor, aunque no le alcanzó para luchar por el título.El viernes habrá otro adelanto, el que tendrá a Unión de Sunchales recibiendo a Ferrocarril del Estado, también desde las 21:30. El domingo completarán: Florida de Clucellas vs. Argentino de Humberto; Ben Hur vs. Sportivo Norte; Argentino Quilmes vs. 9 de Julio; Dep. Tacural vs. Brown de San Vicente y Dep. Ramona vs. Libertad.