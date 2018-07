Sampaoli volvió en silencio

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El entrenador de la Selección argentina Jorge Sampaoli regresó este miércoles al país junto con el mediocampista de River Enzo Pérez, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y otros dirigentes de la casa madre del fútbol argentino. Sampaoli arribó a Ezeiza alrededor de las 7:00 de hoy, desde allí fue al predio de la AFA donde estuvo poco más de una hora y se retiró en silencio del lugar mientras que momentos después salió del mismo recinto Sebastián Beccacece.Si bien se estima que en las próximas horas se comenzaría a negociar su salida del elenco nacional, la misma no será fácil porque el técnico tiene una cláusula muy alta para rescindir el contrato. Según se supo, Sampaoli está dispuesto a continuar en el cargo al menos hasta la próxima edición de la Copa América, que se jugará en Brasil en 2019, aunque no cuenta con todo el apoyo dirigencial.En tanto, la directiva de la AFA tiene como plan para evitar la rescisión conducir forzosamente con un operativo desgaste al entrenador, quien de cara a la reunión con los dirigentes para evaluar su gestión tendrá que rearmar su cuerpo técnico ante el alejamiento de Sebastián Beccacece y otros integrantes.Según pudo saber NA desde hace algunos días, el panorama está claro rumbo a la reunión que Sampaoli deberá tener con la cúpula de AFA, encabezada por Tapia. El técnico se aferra a su cargo y arma la presentación de su proyecto rumbo al Mundial de Qatar 2022, mientras que la dirigencia de AFA pretende que renuncie sin tener que pagarle la ruptura anticipada del contrato, valuada en 20 millones de dólares.Al mismo tiempo, se empezó a desarmar el cuerpo técnico de Sampaoli, que deberá reorganizarlo si es que finalmente se mantiene en el cargo, ya que su hombre de confianza, Beccacece, no continuará trabajando junto a él y seguirá su carrera por separado como entrenador, junto a Nicolás Diez.RESPALDO A TAPIACerca de 50 dirigentes de Primera División y del Ascenso fueron a recibir al aeropuerto de Ezeiza al presidente de la AFA, Claudio Tapia, para brindarle un respaldo a su gestión y mostrar un mensaje de seguridad ante "actitudes golpistas".Según supo NA de varios directivos que estuvieron allí presentes, la iniciativa surgió este martes de algunos directivos cercanos a "Chiqui" y se fueron sumando varios, incluso algunos que vinieron desde el Interior. "La idea fue brindar un apoyo a la gestión más allá de los resultados negativos futbolísticos, que no deben opacar lo que se está haciendo a nivel gestión", dijo a esta agencia uno de los principales directivos de Viamonte 1366.