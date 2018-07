El Mundial y su paso por Boca

-Por suerte pude estar en Rusia con algunos amigos para disfrutar de ese espectáculo y de los partidos de Argentina. Es un Mundial muy parejo y sorpresivo, donde quizás, a selecciones que llegaban con cartel de favoritos les tocó irse tempranamente. La de Argentina, sin dudas, fue una eliminación que nos dolió a todos, porque esperábamos algo más, pero hay que ser conscientes que lo que se dio fue también una circunstancia de juego. Como muchas veces nos ha tocado ganar y llegar a la final en Brasil, también se puede perder y quedar en el camino. No es la muerte de nadie ni un apocalipsis, sino una circunstancia de juego.-Me gustan, son dos muy buenos arqueros, de lo mejor que tiene Argentina. Por algo están ahí y estuvieron en el Mundial. Los dos han hecho muy bien las cosas en sus clubes como para poder estar en la Selección, al igual que Guzmán.- Son varios los amigos que tengo de los dos países, como Godín, Giménez, Griezmann, que lamentablemente nos convirtió un gol de penal. Me gustaría que les vaya bien a todos, pero en este caso no se puede, así que les deseo que hagan un buen partido y que puedan hacer el mejor Mundial posible porque se lo merecen, ya que aparte de ser buenos profesionales son grandes personas. Les deseo lo mejor a ellos, al igual que los compañeros croatas que tengo. Mi anhelo es que terminen bien el Mundial.-Fue un pasaje más que positivo. Me gustó mucho haber estado ahí, donde aprendí muchas cosas. Boca es un club que te deja un montón de cosas, jugando o no. En mi caso me tocó tener pocos minutos, pero soy un agradecido de haber estado ahí. Fue un placer haber sido jugador de Boca, ya que me preparó mucho para lo que vino después en el Atlético Madrid. Siempre voy a tener un buen recuerdo de ese club.