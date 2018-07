Furcio insólito de Carrió

En la sesión de la Cámara de Diputados, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ratificó hoy su pedido a las clases medias para que no suspendan las "propinas" en "momentos de crisis", pero cometió un furcio insólito al agregar que también "es necesario que se mantengan las coimas"."Quiero aclarar cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y las coimas", arrancó la diputada, que ni bien mencionó la palabra "coima" se convirtió en blanco de burlas y abucheos de parte de la oposición reunida en el recinto. Inmediatamente, Carrió cayó en la cuenta del desliz, que definió como un "lapsus"."Lo miré a usted (Agustín) Rossi, me acordé de su hermano y me vino el lapsus de las coimas", corrigió Carrió, al dirigirse al presidente del bloque del Frente para la Victoria, hermano de Alejandro Rossi, ex diputado nacional.Luego, volvió sobre su planteo para que los sectores medios no dejen de colaborar con propinas y "changas", al apuntar contra el "progresismo estúpido" que, a su entender, "no sabe lo qué son los pobres".