Crece el interés por la visita del Córdoba Pista

Por tercer fin de semana consecutivo habrá actividad en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo "Ciudad de Rafaela", cuando a partir de mañana empiecen a girar los protagonistas del Córdoba Pista.Un parque de aproximadamente 150 máquinas tomará parte de una competencia que tendrá su anticipo este viernes con las pruebas comunitarias de TC Pista 4000 (tendrá fecha doble), Turismo Clase 2, TC 4000 y Turismo Clase 1.El sábado, en tanto, se sumará al cronograma la Fórmula Renault Plus.El programa de actividades para las tres jornadas es el siguiente:Pruebas comunitarias (cuatro tandas): Primera,TC Pista 4000;Turismo Clase 2;TC 4000 yTurismo Clase 1.Segunda:TC Pista 4000;Turismo Clase 2;TC 4000 yTurismo Clase 1.Tercera:TC Pista 4000;Turismo Clase 2;TC 4000 yTurismo Clase 1.Cuarta:TC Pista 4000;Turismo Clase 2;TC 4000 yTurismo Clase 1.Primer entrenamiento:Turismo Clase 2;TC Pista 4000;Fórmula Renault Plus;TC 4000 yTurismo Clase 1.Segundo entrenamiento:Turismo Clase 2;TC Pista 4000;Fórmula Renault Plus;TC 4000 yTurismo Clase 1.Clasificación:Turismo Clase 2;TC Pista 4000;Fórmula Renault Plus;súper clasificación Fórmula Renault Plus (10 mejores);TC 4000 yTurismo Clase 1.Finales:primera TC Pista 4000 (13 vueltas ó 25 minutos) yprimera Fórmula Renault Plus (14 vueltas ó 25 minutos).Clasificación:TC Pista 4000.Series:Turismo Clase 2;TC 4000 yTurismo Clase 1 (todas a 6 vueltas).Finales:segunda Fórmula Renault Plus (18 vueltas ó 30 minutos);Turismo Clase 2 (15 vueltas ó 25 minutos);TC 4000 (15 vueltas ó 25 minutos);Turismo Clase 1 (14 vueltas ó 30 minutos) ysegunda TC Pista 4000 (14 vueltas ó 25 minutos).