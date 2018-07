Inauguran el acceso al PAER y entregan 53 casas en 2 barrios

Después del mediodía de ayer fue inaugurado el acceso al Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER), fueron entregadas las llaves de sus viviendas a 53 familias en el barrio Italia y se firmó un convenio para la construcción de una ciclovía entre Rafaela y Bella Italia. Los actos fueron presididos por funcionarios provinciales y locales.“Celebramos poder inaugurar estas obras. Hemos priorizado la inversión pública, queremos mantener el nivel de los dos primeros años porque sabemos que eso representa trabajo y movilidad en las economías regionales, y un estímulo, un mensaje de esperanza, porque cuando el Estado invierte ayuda a que los actores de la economía real también tengan las mismas expectativas”, aseguró el gobernador Miguel Lifschitz."Este es un momento de alegría para las familias adjudicatarias de estas viviendas. Una de las demandas sociales más importantes es la de la vivienda, no solamente para familias trabajadoras, incluso para sectores medios que les resulta difícil acceder al financiamiento, a la vivienda propia”, explicó.“Ojalá la Argentina se mirara un poco más en Rafaela y otras comunidades en la provincia de Santa Fe que están pensando en la producción, en el trabajo, en el valor agregado e iniciando nuevos proyectos e iniciativas que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida, generar empleo genuino y desarrollo”, concluyó.El intendente Luis Castellano destacó que “hemos culminado una parte de una obra importante para todo el sector productivo de la ciudad, sobre todo para las empresas que están en el PAER. Hay 60 empresas instaladas. Entre trabajadores, estudiantes y docentes que van al ITEC son alrededor de 600 las personas que transitan todos lo días”.Y remarcó la necesidad de invertir en infraestructura industrial “en este momento de crisis, para que las pequeñas empresas salgan adelante; esa es la manera en la que históricamente se ha desarrollado la ciudad de Rafaela y es la manera en la que queremos seguir desarrollándonos y queremos potenciarnos hacia adelante. Por eso es clave para nosotros continuar siendo socios del gobierno de la provincia en los temas productivos”.El senador Alcides Calvo señaló que se trata de "un gran día para el departamento, sobre todo en dos temas: la conectividad, para unir pueblos y ciudades y mejorar la producción; y la vivienda. El techo propio y el trabajo son los elementos fundamentales para el desarrollo integral del ser humano y la vida en familia".La obra comprende la mano norte de avenida Presidente Perón desde la colectora de la ruta nacional 34 hasta avenida 500 Millas Argentinas (mano norte) y desde calle José Piovano (camino público 21) y 100 metros al oeste de avenida 500 Millas Argentinas (mano norte).El objetivo fue mejorar la transitabilidad, optimizando así las condiciones de seguridad para una normal circulación. En los trabajos se invirtieron $ 12.395.119,90.Al respecto, el coordinador de la Región 2 Nodo Rafaela Fernando Muriel expresó que la obra "jerarquiza el sueño industrial de Rafaela y que fortalece a todo el entramado productivo de la ciudad y de la región".El presidente del PAER Diego Turco se mostró satisfecho por "haber podido concretar una obra tan importante para nosotros. No es una avenida más, es la avenida del desarrollo. Hoy estamos jerarquizando un predio y un espacio pensado a mediados de la década del 90", aseguró.El presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela Andrés Ferrero agradeció “a la Provincia y al Municipio esto que tanto tiempo solicitamos. La acción más efectiva es la que se produce con el Estado cercano y es muy importante poder consolidar este entramado que da una jerarquía muy distinta al sector empresario”.Más tarde, en la intersección de las calles Geuna y Carlos Gardel se realizó la entrega de 53 viviendas que son fruto del trabajo en conjunto de los tres niveles del Estado: Municipio, Provincia y Nación.Del total, 19 están emplazadas en el predio de la zona noroeste de la ciudad delimitado por Zaffetti, Del Signore, Tucumán y Buffa del barrio Mora. Las unidades se enmarcan en la urbanización de 660 lotes pertenecientes al programa provincial “Mi Tierra, Mi Casa” y cuentan con financiamiento conjunto de Provincia y Nación. Las obras de infraestructura fueron realizadas y financiadas por la Provincia y contemplaron la provisión de energía eléctrica, alumbrado público, obras de saneamiento hidráulico, pavimentación urbana (calzada con ripio), arbolado público y red de agua potable.Las 34 viviendas restantes fueron ejecutadas sobre terrenos del Instituto Municipal de la Vivienda de Rafaela. En este caso, las obras de infraestructura fueron realizadas y financiadas por el Municipio y comprendieron la ejecución de alumbrado público, red eléctrica, forestación pública, red de agua corriente potable y de cloacas, cordón cuneta y calles con ripio.Las unidades se emplazan en el sector delimitado por las calles Champagnat, C. Gardel, Geuna y por las vías FFCC Belgrano del barrio Italia. Ambos planes de viviendas están equipados con calefones solares y representan una inversión conjunta de los gobiernos provincial y nacional de $ 60.000.000.“Esta entrega sabemos que no alcanza porque en la lista tenemos casi 4.000 familias que están esperando una posibilidad. Estamos trabajando junto con la Provincia y tenemos a disposición la posibilidad de avanzar en otra etapa del programa Mi Tierra, Mi Casa, con 600 lotes previstos, que son municipales, para poder dar una etapa nueva y atender a esas familias que los necesitan”.Por último, Lifschitz, junto al ministro de Infraestructura y Transporte José León Garibay y al administrador de Vialidad Pablo Seghezzo firmó un convenio con la Unidad Ejecutora Corredor Vial 9, que administra las rutas provinciales 70 y 6, para la construcción de la ciclovía de 2.700 metros de longitud que unirá Rafaela y Bella Italia.El Gobernador destacó la importancia de la puesta en marcha de la “bicisenda, una obra de conectividad, que da más seguridad y tranquilidad a los trabajadores que se desplazan al costado de la ruta. Un proyecto de integración urbana que está pensado como una manera de integrar la región metropolitana de Rafaela”.Muriel señaló que "la ciclovía que va a unir a Bella Italia con Rafaela es una obra que, además de contemplar una importante inversión que hace el corredor vial junto con el gobierno provincial, va a posibilitar tener una mejor conectividad que permita poder trasladarse de una manera mucho más segura y eficiente. También, una vez concretada la obra, va a permitir dedicar este lugar a la recreación y al deporte".El proyecto prevé que sobre la ruta provincial 70 se ejecutará un plan integral de intervención urbanística que demandará una inversión de $ 8.445.772,91. El proyecto incluye reconformación de cunetas y desagües, señalización horizontal y vertical, iluminación y forestación. El plazo de ejecución de estos trabajos es de 4 meses, donde el corredor vial realizará las tareas, manteniendo el tránsito sin interrupciones.La ciclovía se extenderá desde calle Providenti hasta el camino público 28 (límite con el distrito Bella Italia). La calzada de hormigón tendrá un ancho de 2,20 metros y previamente se realizarán trabajos a fin de garantizar un adecuado soporte de saneamiento hidráulico. El proyecto contempla la iluminación -con la incorporación de 23 columnas de luces LED-, señalización horizontal y vertical en todo el recorrido (incluyendo delineadores al borde de la ciclovía), y forestación.También estuvieron presentes el secretario de Estado del Hábitat Diego Leone; el diputado provincial Omar Martínez; los concejales Lisandro Mársico, Evangelina Garrappa, Jorge Muriel, Carina Visintini, Leonardo Viotti; el subsecretario de Articulación Territorial de la provincia Ramsés Medina; el director provincial de Vivienda y Urbanismo Lucas Crivelli; entre otros.