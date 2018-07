Hay 230 anotados para los 50 lotes de la CGT

La semana pasada culminó el proceso de inscripción entre los afiliados a la Confederación General de los Trabajadores Regional Rafaela, para poder participar de un sorteo por los 50 lotes que la Provincia puso a disposición, en el marco del Plan "Mi Tierra, Mi Casa". Finalmente, participarán 230 familias, pertenecientes a 18 gremios dentro de la CGT.Así lo informó Sergio Bo, de Atilra, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "Anoche (por el lunes) estuvimos cerrando números con la gente del Centro de Empleados de Comercio, Betina Barco. La cifra final es de 230 personas que están en condiciones para ser evaluadas y, enventualmente, adjudicarle un terreno. Siempre respetando la proporción en función de la cantidad de afiliados que tiene cada gremio", indicó.De acuerdo a lo informado, este es el listado de la cantidad de anotados y el número de lotes previsto para cada gremio:1 lote, 4 anotados5 lotes, 19 anotados2 lotes, 12 anotados: 4 lotes, 15 anotados7 lotes, 24 anotados1 lote, 5 anotados2 lotes, 3 anotados1 lote, 11 anotados1 lote, 1 anotado(el primer año) 5 lotes, y 72 anotados(el primer año): 2 lotes y 8 anotados11 lotes, 38 anotados1 lote, 2 anotados: 3 lotes y 8 anotados1 lote, 1 anotado: 1 lote, 2 anotados: 1 lote, 4 anotadosEn el caso de UTEDyC y Judiciales, si el anotado reúne todas las condiciones, ya será adjudicado. En el caso de que no sea así, irá a sorteo ese terreno."La anterior oportunidad tuvimos 350 anotados y ahora hay menos y con tres gremios más. Pero tiene que ver con la situación del país: hoy el trabajador está mirando si se mete en una cuota o no, por el aumento de tarifas, la inflación, etc. Más allá de que la necesidad está y que el pago es accesible", indicó Bo. Vale destacar que la cuota rondaría entre $ 5.000 y $ 6.000 pesos, desde 36 y hasta 60 meses.SORTEODe acuerdo a lo que dijo Bo, "este año es distinto. Se pudieron anotar on line, pero los afiliados debían venir al gremio para registrarse y poder participar del listado. Cada sindicato se hacía cargo de sus afiliados, y ahora debemos unificar la información y mandarla a Santa Fe. Ellos después evalúan todos los pro y contras de cada afiliado y hacen una depuración. Finalmente, mandarán el listado final y vendrán aquí, a Rafaela, a buscar toda la documentación. Y posteriormente, sería el sorteo". Teniendo en cuenta la experiencia de la otra oportunidad, el sorteo sería en un par de meses.Cuando salga adjudicado alguien deberá hacer un anticipo, que rondará el 15% del valor del terreno (están cotizados entre 130.000 pesos y 234.000 pesos), ubicados en el Barrio Mora. Aproximadamente, será el mismo monto que el año 2015. Posteriormente, la Provincia enviará una chequera, con la cantidad de cuotas fijas determinadas, que podrán abonar en el NBSF o en un Santa Fe Pago.