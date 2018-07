Dujovne: acuerdo con el FMI es un "reconocimiento al esfuerzo"

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, consideró ayer que el acuerdo con el FMI es "un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho la Argentina" y aseguró que el país "va a salir fortalecido" de la actual situación. Durante las casi cuatro horas en que expuso ante la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la Deuda, el funcionario nacional anunció la reducción del gasto real a través del congelamiento de los ingresos al sector público nacional.Allí negó que esté "bajo estudio" aplicar impuestos adicionales a la compra de pasajes al exterior, un punto en el que hubo discrepancias con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien admitió la posibilidad de hacerlo. Al comienzo de su exposición, el economista presentó el crédito concedido por el FMI por 50.000 millones de dólares como una suerte de recompensa a la hoja de ruta seguida por la gestión económica de Cambiemos, y lo calificó como un hecho "inédito"."El tamaño del desembolso de 50.000 millones de dólares es inédito. No existe un programa tan grande. Es un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho la Argentina y continuará haciendo, con un programa sólido diseñado para que el país pueda crecer sobre bases permanentes", afirmó.Uno de los que le salió al cruce con mayor vehemencia fue el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien advirtió que el crédito del FMI equipara a la Argentina con países como Kenia, Jamaica e Irak, mientras que las principales economías del mundo escapan a ese tipo de programas de financiamiento."No hay país en el mundo que después de un acuerdo con el fondo haya mostrado mejoras", indicó el rosarino.Al ser consultado sobre un presunto espiral de endeudamiento en el que estaría ingresando el país, el ministro señaló que el acuerdo no aumenta la deuda externa "sino todo lo contrario", debido a que los intereses son más bajos que los que se cobran en el mercado."Hay una confusión habitual: que el acuerdo aumenta la deuda de la Argentina. Todo lo contrario. Los desembolsos del Fondo lo que hacen es reemplazar deuda de mercado por deuda provista por este organismo, cuyo costo arranca en 1,98% anual y llega a 4,98%", destacó.Luego de que el sanjuanino José Luis Gioja recordara que tres meses antes, ante la misma comisión, el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, garantizara que ya estaban cubiertas las necesidades de endeudamiento para todo el año, Dujovne señaló que en este período "cambiaron las condiciones por la volatilidad de los mercados" internacionales".A la vez, rechazó que a partir del acuerdo con el FMI se esté "provocando una recesión" y consideró que se está "evitando" esa situación. "Pensamos que estamos evitando una recesión, no provocando, sabiendo que vamos a crecer menos de lo que íbamos a crecer pero no producto del acuerdo sino del cambio en las condiciones", completó.Por otra parte, destacó la inclusión en el acuerdo de "una cláusula inédita, de protección social, que permite incrementar el gasto en programas directamente vinculados con la lucha contra la pobreza en caso de ser necesario" y aseguró que está contemplada la posibilidad de incrementar la Asignación Universal por Hijo "en 40% si fuera necesario, sin que ello impacte en las metas fijadas".