Macri prometió no tocar retenciones

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente Mauricio Macri prometió ayer que el esquema de retenciones agropecuarias no será modificado, al llevar tranquilidad al campo durante una reunión con integrantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias. El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, sostuvo a la salida de la Casa Rosada que "las retenciones no se van a tocar", mientras el titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, aseguró que "la reunión nos dio tranquilidad".Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), confirmó que fue una "buena reunión, distendida". "El Presidente ratificó el rumbo, dijo que no hay ningún cambio y el cronograma sigue tal cual está, que no es intención del Gobierno cambiar ninguna regla", afirmó."El de las retenciones es un tema que la Argentina tiene que superar, porque es un mecanismo que perjudica por sobre todas las cosas el impulso exportador que es lo que la Argentina tiene que desarrollar para que entren más divisas al país", destacó Chiesa.Pelegrina consignó que Macri les pidió que "sigamos trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora. El campo va a invertir más de 12 millones de dólares en la próxima campaña agrícola y eso está generando una enorme cantidad de trabajo y de movimiento".Iannizzotto, por su parte, señaló: "no hablamos en particular de ningún sector, pero nos comprometimos a trabajar juntos en las Mesas de Competitividad para bajar los costos argentinos". "Se habló de la tasa de interés (alta), es una situación muy difícil para el Gobierno y el sector privado y esperamos que se vaya normalizando lo antes posible. Hay que esperar, se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que se reduzca y se llegue a valores normales", dijo.Aclaró que el motivo del encuentro es que "queríamos escuchar de él cuál era la voz oficial del tema de las retenciones. Al ratificar que no va a haber ninguna variación fue una gran noticia, porque esto nos da un gran respaldo para que el campo siga invirtiendo, trabajando, dando empleo, como lo viene haciendo"."La Argentina va a tener más divisas en función de la mayor exportación y producción. A eso el sector viene apostando fuertemente", acotó Chiesa.En la reunión también estuvieron el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Omar Príncipe; el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere; y el jefe de Gabinete de esa cartera, Santiago del Solar.