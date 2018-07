Los números de Tacural, el campeón

El Deportivo Tacural hizo historia. Se quedó por primera vez con un título de Primera en el principal certamen de fútbol doméstico y nadie le quita la ilusión de continuar escribiendo sus páginas más gloriosas en Liga Rafaelina de Fútbol.El equipo conducido por César Eijo le ganó a 9 de Julio el desempate que terminó dándole el campeonato Apertura en la Primera A. Fue un claro ganador por 3 a 1.Los números en el Apertura: jugó 13 partidos de los cuales ganó ocho, empató 2 y perdió los tres restantes. Anotó 25 goles siendo el segundo mejor equipo en este sentido (Atlético terminó primero con 29). Recibió 22 tantos.Los resultados: 1-1 vs Brown (V), 2-1 vs 9 de Julio (L), 1-5 vs Atlético de Rafaela (V), 1-4 vs Sportivo Norte (L), 1-0 vs Argentino de Humberto, 2-2 vs Unión de Sunchales (L), 1-0 vs Florida de Clucellas (V), 5-1 vs Ben Hur (L), 2-1 vs Peñarol (V), 2-1 vs Argentino Quilmes (L), 4-2 vs Ferrocarril del Estado (V), 0-2 vs Deportivo Ramona (V), 3-2 vs Deportivo Libertad (L).El Deportivo Tacural hizo historia. Se clasificó a la Copa Santa Fe 2019 y ahora peleará por el título de Campeón Absoluto y por un lugar en el Torneo Regional Amateur del próximo año.