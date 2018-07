El Gobernador entregó cuatro viviendas

El gobernador Miguel Lifschitz entregó este martes cuatro viviendas en esta localidad (departamento Las Colonias), donde también inauguró la Terminal de Omnibus.Las viviendas se construyeron mediante la operatoria Lote Propio, por la cual la provincia financia la construcción de las casas y la comuna lleva adelante la obra. Esta línea de trabajo está destinada a familias que ya poseen terrenos en condiciones de ser hipotecados.“Estas casas forman parte de un gran programa de inversión pública que implementamos en los 19 departamentos de la provincia, con más de mil obras en marcha, que tienen el sentido de generar no solo mejores condiciones de vida para los habitantes de cada localidad, su desarrollo económico y su progreso, sino también de crear empleo y ayudar al desarrollo económico”, explicó Lifschitz.“Todos sabemos lo importante que es la casa propia para una familia joven que comienza a construir un proyecto de vida; y la posibilidad de tener un techo propio es una base sólida donde se puede asentar ese proyecto. Por eso es importante ayudar a lograr ese derecho y que la gente se sienta arraigada en su lugar”, indicó el gobernador.En referencia a la inauguración de la Terminal de Omnibus de Progreso, manifestó que “no todos los lugares tienen una estación de estas características: moderna, amplia y luminosa”.Por su parte, el presidente comunal de Progreso, Julio Müller, afirmó que los gobiernos provincial y comunal “estamos siendo eslabones de una cadena para solucionar un problema habitacional". Además, destacó que "la inversión de $ 2.640.000 quedó en nuestro pueblo, en los corralones y en la mano de obra, en momentos en que las economías regionales llegamos a tener problemas”.También se refirió a la inauguración de la Terminal de Omnibus: "Sabíamos que el desafío era importante pero son los que nos gustan, pensando más en el futuro que en el hoy. Vaya mi agradecimiento a todos los que recibieron el proyecto y me dieron la respuesta que esperaba", concluyó.Acompañaron a Lifschitz, el vicegobernador de la provincia, Carlos Fascendini; el secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone; el senador departamental Rubén Pirola; y el coordinador de la Región 3 Nodo Santa Fe, Claudio Stalder, junto con demás autoridades.“Es una mañana importante para cuarenta familias y para toda la comunidad de Humberto Primo; no es común inaugurar un grupo de tantas viviendas juntas en una localidad pequeña”, dijo el gobernador."El trabajo y la vivienda son las dos necesidades básicas que más se reclaman al Estado en todos sus niveles. A las demandas las reciben los presidentes de comuna, los intendentes, los gobernadores y seguramente el gobierno nacional también; y cada uno de nosotros tenemos una parte de responsabilidad para buscar soluciones”, aseguró Lifschitz.“Estamos llevando adelante un plan muy ambicioso de construcción de viviendas en todo el territorio provincial, pero eso no alcanza; no es suficiente porque todos los años se incorporan nuevas familias que necesitan el acceso a la vivienda. Junto con eso necesitamos generar trabajo, actividad económica, progreso, desarrollo, porque eso también ayuda a que las familias tengan trabajo. Y si tienen trabajo y recibo de sueldo, es más fácil acceder a la vivienda”.Por su parte, el secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone, señaló que “esto fue un proceso largo y como gobierno no podíamos permitir que haya una inversión a medio hacer. Una vivienda está terminada o no se puede usar”.“Esta fue una de las decisiones que tomó el gobernador Lifschitz, de terminar todas las obras que teníamos. Esto era un plan nacional viejo, fondos nacionales que en un momento se interrumpieron y la decisión fue concluir la obra”.También estuvieron, el subsecretario de Articulación Territorial, Ramsés Medina; el director provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli; los presidentes comunales de Virginia, Pedro Fraire; Mauá, Ricardo Garbagnoli; Raquel, Víctor Perusia; Galisteo, Javier Canavese; Ituzaingó, Clemar Alassia; y Ataliva, Fabio Sánchez; el senador departamental Alcides Calvo; y el diputado provincial Omar Martínez, junto con demás autoridades provinciales y comunales, entre otros.