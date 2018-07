Anularon el concierto

OSLO, 4 (AFP-NA). - El tradicional concierto que clausura la ceremonia del premio Nobel de la Paz, todos los 10 de diciembre en Oslo, no tendrá lugar en 2018 por falta de medios económicos, anunciaron este martes los organizadores."No habrá concierto del premio Nobel de la Paz este año", informaron en un comunicado conjunto el instituto Nobel noruego, la major Warner Bros. y la empresa organizadora de eventos Gyro."Esta decisión se debe a la voluntad de repensar el formato y el contenido del concierto, pero también refleja las dificultades financieras" que el evento ha conocido en los últimos años, precisaron.Las audiencias de este concierto transmitido en directo por la televisión noruega y financiado por mecenas privados ya no son tan importantes en la era de los smartphones, y sus patrocinadores quieren reflexionar sobre la manera "de producirlo en diferentes soportes".Según el diario Dagbladet, la macroempresa de distribución noruega, Rema 1000, decidió no patrocinar más el concierto, lo que provocaría una falta de ingresos que los organizadores no podrían superar.Desde su primera edición en 1994 en el Oslo Spektrum, el concierto Nobel ha contado con un centenar de artistas del pop mundial, desde Whitney Houston hasta Lady Gaga.