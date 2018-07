Chicanas entre el ministro y Rossi

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, protagonizaron un cruce en la reunión de la Comisión Bicameral del Congreso que controla la deuda externa, luego de que el legislador le recordara que antes de ser funcionario se había expresado en contra de volver al FMI.Rossi comenzó su intervención con una foto de Dujovne en la que sostenía un cartel que decía "No volvamos al Fondo" y lo chicaneó: "En ese momento no era ministro, era periodista y tomaba whisky. Decía en ese momento que si acordábamos con los fondos buitre no íbamos a tener que volver al FMI".Luego le dijo que en marzo pasado invitó a la titular del FMI, Christine Lagarde, "a su casa baldío" (en referencia a una acusación que pesa contra el ministro sobre su declaración de bienes) y le preguntó si ya en ese momento estaban negociando el acuerdo "y, si era así, por qué no se lo dijeron a los argentinos".El ministro de Hacienda retrucó: "Me llama la atención que lo que se nos cuestione es si decimos la verdad, viniendo de un ministro de un gobierno que nos mentía sistemáticamente con las exportaciones, las importaciones, la pobreza, teníamos menos pobres que Alemania".FONDO FGSDujovne garantizó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS sólo se utilizará para "pagar jubilaciones y no para otra cosa".INGRESOSEl ministro anunció la pronta publicación de un decreto que contemplará un congelamiento "por dos años" de los ingresos en el "sector público nacional".PATRIMONIODujovne aseguró que ya no tiene "activos líquidos en el exterior" y, al ser consultado sobre su ingreso al blanqueo de capitales antes de ser funcionario, sostuvo que es una cuestión de su "vida privada".