Barber reemplaza a Manguel al frente de la Biblioteca Nacional

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El director de la Biblioteca Nacional (BN), Alberto Manguel, renunció a su cargo alegando "motivos de salud" luego de dos años de gestión al frente de la entidad pública, al tiempo que aprovechó la ocasión para descartar despidos en la institución. "La semana pasada mi oncólogo me dijo que tenía que parar", contó el saliente funcionario, que sufrió un cáncer hace cinco años.Durante una actividad en la sede de la BN, el editor y escritor se mostró junto al ministro de Cultura, Pablo Avelluto, para disipar así los rumores que afirmaban que la renuncia se debía a la negativa de Manguel a realizar una serie de despidos de empleados de la institución.En ese sentido, el ahora ex director de la Biblioteca Nacional aseguró que "no va a cambiar nada" en el organismo literario: "Creo en la palabra de Pablo y no habrá despidos", subrayó.Manguel había sido designado al frente de la Biblioteca Nacional en junio de 2016 y ahora será sucedido por la actual subdirectora de la institución, Elsa Barber. Respecto a la flamante titular de la institución, Avelluto destacó que "por primera vez en sus más de 200 años de historia la Biblioteca Nacional será dirigida por una mujer y por una bibliotecaria graduada".