Descartan impuesto a pasajes al exterior

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La posibilidad de elevar el impuesto a los pasajes al exterior generó ayer una discrepancia pública dentro del gobierno, ya que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, admitió que ese proyecto está "sobre la mesa", pero el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, lo rechazó y aseguró que no está "bajo estudio".Desde hace días venía circulando un rumor sobre la idea de subir el gravamen que se aplica en pasajes al exterior, como una manera de compensar el deficitario balance que tiene la Argentina en el turismo que ingresa y sale del país. Sin embargo, lejos de quedar aclarado el tema, las diferencias se hicieron públicas entre el jefe de Gabinete y el ministro de Hacienda.Al respecto y tras ser consultado, Peña dijo que la alternativa de aumentar la tasa se encuentra "sobre la mesa" y explicó que la opción estaría dirigida a equilibrar el déficit de cuenta corriente. "La posibilidad de discutir los impuestos a los pasajes al exterior está sobre la mesa, algunos sectores lo vienen planteando por el tema del déficit de cuenta corriente, pero es una de las cosas que se analizará en el contexto de una discusión más amplia de cómo llegar al equilibrio fiscal", afirmó el funcionario.Actualmente, la alícuota del impuesto a los pasajes aéreos es del 7%, luego del aumento que aplicó el Gobierno en enero de 2017, cuando estaba en el 5%. Luego, a través de su cuenta en la red social Twitter, Peña señaló que en el Gobierno no creen que la solución a los problemas "sea subir impuestos", aunque ratificó que el tema es una de las propuestas a discutir.Pero durante la tarde y al presentarse en la comisión bicameral de Seguimiento de la Deuda en el Congreso, Dujovne fue consultado sobre el tema y respondió: "No pensamos que vayamos a resolver la vida de los argentinos aumentando los impuestos, pero sí sabemos que hay distintos sectores sugiriendo aumentos en impuestos a los pasajes al exterior, los escuchamos, y como tal, se consideran".En su exposición y para dejar aclarada su postura, expresó: "No tenemos bajo estudio en este momento modificar ningún impuesto ni aumentar ninguna alícuota".