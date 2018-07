Piden a la clase media dar propinas y changas

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, desató ayer una nueva polémica al instar a la clase media a dar "propinas" y "changas" a los sectores más vulnerables, tras lo cual salieron a cuestionarla dirigentes opositores y hasta un mozo platense que consideró que hace un año y medio le dejó poca plata."Yo sé que hay una desesperanza y que el impacto (de la crisis económica) es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, es que dé propinas", sostuvo la diputada nacional en declaraciones al canal TN este lunes por la noche.Ante los dichos de la diputada nacional de Cambiemos, dirigentes de la oposición salieron a criticarla duramente."Carrió propone como política social que la clase media ´no deje de dar propinas´. También la clase alta le podría dar ´propinas´ a la media. E incluso podríamos pedirle al FMI que dé ´propinas´ a toda la sociedad. Teníamos una dirigente política de fuste y no lo sabíamos", manifestó el diputado nacional de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau a través de su cuenta de Twitter.En tanto, el dirigente peronista y ex jefe de Gabinete Alberto Fernández expresó: "Qué interesante el modo que encontró Carrió para sobrellevar la patética crisis que han creado. Ya no sé si ha perdido todo contacto con la realidad o si su cinismo es enorme. Vergüenza".Por su parte, la referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman señaló: "Pueden saquear el país, pero den propina...".El senador de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas se preguntó "por qué mejor no le pide a (Nicolás) Dujovne que traiga la plata que tiene afuera del país" en vez de pedir las propinas."La falsa ética de Carrió silencia los grandes negociados del Gobierno o es cómplice de encubrimiento. ¿Por qué mejor no le pide a las mineras que paguen retenciones?", subrayó el cineasta en Twitter.En tanto, un mozo platense recordó en declaraciones a FM Cielo que atendió a la chaqueña "hace un año y medio" y se quejó de la propina que le dejó en aquella ocasión."No se comportó muy bien con el tema de la propina. Por lo menos acá se deja un 10 por ciento de propina: ella hizo un buen gasto y me dejó cinco pesos y algunas monedas. Me sentía bastante indignado en el momento", contó Franco, el empleado del bar Drack, ubicado en la ciudad de las diagonales.