Suecia, rival de Inglaterra

SAN PETERSBURGO, 4 (AFP-NA). - Un solitario tanto de Emil Forsberg en el minuto 66 dio el pase a cuartos de final del Mundial de Rusia-2018 a Suecia, que derrotó por 1 a 0 a una selección de Suiza que no mereció empatar. Tras su triunfo de este martes en San Petersburgo, los suecos se enfrentarán el sábado en busca de las semifinales a Inglaterra.El equipo escandinavo no había alcanzado los cuartos de final desde que lograra la tercera plaza en Estados Unidos-94, después de una época dorada en la década de los treinta (cuarto en Francia-1938) y cincuenta (tercero en Brasil-1950 y segundo en Suecia-1958). Suiza, por su parte, continúa con su maldición en los partidos de eliminación directa de los grandes torneos, donde no ha logrado nunca salir victoriosa en ninguno de ellos.Suecia 1 - Suiza 0. Estadio: Estadio de San Petersburgo. Asistencia: 64.042. Arbitro: Damir Skomina (Eslovenia).Robin Olsen - Mikael Lustig (Emil Krafth 82), Victor Lindelöf, Andreas Granqvist (cap), Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Gustav Svensson, Albin Ekdal, Emil Forsberg (Martin Olsson 82) - Marcus Berg (Isaac Thelin 90+1), Ola Toivonen. DT: Jan Andersson.Yann Sommer - Michael Lang, Johan Djourou, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez - Xherdan Shaqiri, Valon Behrami (cap), Blerim Dzemaili (Haris Seferovic 73), Granit Xhaka, Steven Zuber (Breel Embolo 73) - Josip Drmic. DT: Vladimir Petkovic.Gol: Suecia: Forsberg (66).Amonestados: Suecia: Lustig (31). Suiza: Behrami (61), G. Xhaka (68).Expulsado: Suiza: Lang (90+4).