Educación superior: aumentó un 13% la cantidad de matriculados

Actualmente, hay 7.067 alumnos matriculados en las 10 casas de estudio contra los 6.240 estudiantes que había en 2017 (creció un 13,25%), destacándose el Instituto del Profesorado con 1.977, la UCSE 1.122, la UNL 1.090, la UTN 933, la UCES 832 y la UNRAF 560. Conviene recordar que el año pasado la matrícula se había caído en un 25% respecto al 2016 (8.291 alumnos) producto de una deserción generalizada.Por otro lado, los ingresantes disminuyeron un 8,3% respecto al año pasado, pasando de 2.277 a 2.088 educandos (el 29% es de afuera), registrándose la merma en casi todas las casas de estudios: el Instituto bajó de 688 a 657, la UNL de 329 a 295, la UTN de 204 a 192, la UCSE de 224 a 215, la UCES de 237 a 199, a excepción de la UNRAF que creció de 319 a 341 (abrió otra carrera este año) y el ITEC de 100 a 106.Para destacar, el año último se graduaron 550 nuevos profesionales, a saber: 114 en la UCSE, 113 en la UCES, 102 en el Instituto, 100 en la UTN, 76 en la UNL, 28 en el ITEC y 17 en la UCSF.A decir verdad, la ciudad de Rafaela se viene consolidando en los últimos años como un verdadero polo universitario con una oferta educativa muy heterogénea estimada en más de 55 carreras terciarias y universitarias (cuando 30 años atrás había la cuarta parte entre el Instituto y la UTN) entre las públicas y en las privadas (cobran una cuota mensual), faltando de las más tradicionales Medicina y Odontología; existe un par de postgrados, siendo uno de los desafíos para el futuro.La mayoría de las casas de estudios está nucleada en el CUR (Consejo Universitario de Rafaela) con la participación también del Municipio rafaelino, en la que se fijan políticas públicas sobre la educación superior y también organiza anualmente la expo carreras (este año se realizó el 3 de mayo en el Viejo Mercado), ofreciendo la oferta para los alumnos secundarios de nuestra ciudad y la zona de influencia.A continuación se detalla la cantidad de ingresantes discriminados por carreras, el porcentaje de los que vienen de otros lugares, como así también el total de matriculados y egresados de las diez casas entre universidades e institutos terciarios públicos y privados, a las que tuvo acceso este cronista de LA OPINION. No están incluidos los que estudian en las grandes ciudades (Rosario, Córdoba, Buenos Aires).la cantidad de ingresantes a primer año fueron 657 de los cuales el 38% es de afuera, discriminados entre las carreras Artes Visuales 35, Biología 40, Ciencias de la Educación 26, Educación Especial 40, Educación Inicial A 67, Educación Primaria A 79, Geografía 24, Historia 37, Inglés 39, Lengua y Literatura 28, Matemática 46, Música 31, Desarrollo de Software 16, Gestión de las Organizaciones A 107, Logística 42. Los alumnos egresados en 2017 fueron 102. El total de matriculados asciende a 1.977 alumnos.los ingresantes fueron 106 entre Administración 37, Higiene 47, Moldes y matrices 5, y Mantenimiento 17, de los cuales el 20% es de afuera. En 2017 se recibieron 28. El total de matriculados asciende a 200.ingresaron 23 alumnos entre Arquitectura 13, Licenciatura en Obstetricia 5, Licenciatura en Terapia Ocupacional 5, siendo 22% de afuera. Egresados 2017: 17 alumnos. Total de matriculados: 162 alumnos.Comercio Exterior 14, Comunicación Social 15, Dirección de Negocios 10, Kinesiología 50, Marketing 15, Nutrición 33, Psicología 32, Recursos Humanos 15, Maestría en Negocios Internacionales 15. Total de ingresantes: 199, de los cuales el 35% es de afuera. Los graduados en 2017 fueron 113. Los matriculados son 832 alumnos.los ingresantes fueron 192 discriminados por carreras Ingeniería Electromecánica 21, Ingeniería Industrial 39, Ingeniería Civil 28, Licenciatura en Organización Industrial 33, Licenciatura en Administración Rural 16, Tecnicatura Superior en Industrias Alimentarias 30 y Tecnicatura Superior en Programación 25, siendo el 37% de otras localidades (Esperanza, Sunchales, San Vicente, Ramona, Roca, Susana, Ceres, Ambrosetti, Hersilia, Humberto I, Lehmann). El total de matriculados asciende a 933. En 2017 se graduaron 100 alumnos.la cantidad de ingresantes se mantuvo en los niveles del año anterior con una baja del 4% (215 contra 224 en 2017). La distribución de alumnos por carrera tampoco tuvo grandes cambios: el área de Ciencias Económicas con las carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración y Finanzas sigue ocupando el mayor nivel de preferencia con 57 alumnos contra 59 que ingresaron el año anterior. Abogacía, otra de las carreras tradicionales, se mantuvo con la misma cantidad, con 30 alumnos. Licenciatura en Turismo pasó de 8 a 9 ingresantes, Psicología y Psicopedagogía de 27 a 25 y la Tecnicatura en Cooperativas y Mutuales de 36 a 25. En plena consolidación aparecen Ingeniería en Informática, con 31 ingresantes y el área conformada por las carreras de Licenciatura en Comunicación Visual que pasó de 17 a 24 alumnos y Licenciatura en Comunicación Social con una suba de 11 a 13. Del total de ingresantes, el 37% corresponde a otras localidades, siendo en su mayoría de los departamentos Castellanos y Las Colonias. Hay 1.082 alumnos en carreras de grado y pregrado, más 40 que comenzaron en 2018 Diplomatura en Acompañante Terapéutico, sumando 1.122 matriculados. Durante 2017 egresaron 114 profesionales.los ingresantes en la sede Rafaela-Sunchales fueron 50 (37 de Rafaela) en la licenciatura en Obstetricia, 147 (78 de Rafaela) alumnos del departamento Castellanos empezaron carreras a distancia que se anotaron en esta sede y cursan en diferentes sedes que tiene la UNL y 98 alumnos presenciales en las 27 carreras que funcionan en Santa Fe y Esperanza; el total de ingresantes fue de 295, siendo un 60% de nuestra ciudad. El total de matriculados asciende a 1090 (563 de Rafaela) en nuestro Departamento. Los egresados el año fueron 76.el total de estudiantes inscriptos es de 341, a saber: Licenciatura en Diseño Industrial 57, Licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales 42, Licenciatura en Relaciones del Trabajo 92, Licenciatura en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital 55, Licenciatura en Gestión de la Tecnología 18, ciclos de complementación curricular Licenciatura en Industrias Alimentarias 14 y Licenciatura en Educación 63. La mayoría de los estudiantes reside en Rafaela (74%), mientras que la proporción restante proviene de otras 41 localidades de la región, la provincia y el país; Sunchales es la procedencia más frecuente (6%). Mayoritariamente es un estudiantado joven, que no excede los 25 años de edad, aunque es significativa la proporción (20%) de población mayor a 30 años. La mitad de los estudiantes participa o está inserto en el mundo del trabajo. La mayoría de los estudiantes pertenece a la primera generación de universitarios de sus familias: más del 60%. Total de estudiantes matriculados es de 560. Todavía no tiene egresados porque es el 3° año académico.los ingresantes de este 1° semestre fueron 60, siendo de afuera el 20%. Total alumnos es de 150: Abogacía, Contador Público, Martillero Corredor Público e Inmobiliario, Tecnicatura en Marketing y Publicidad Digital y Tecnicatura en Investigación en la Escena del Crimen son las carreras más elegidas. La oferta educativa incluye Licenciatura en Comercialización, Comercio Internacional, Gestión de RRHH, Gestión Ambiental, Gestión Turística, Informática, Relaciones Públicas e Institucionales, Procurador, Escribanía, Tecnicatura en Dirección de Protocolo, Organización de Eventos y Relaciones Públicas, Gestión de Empresas Familiares, Higiene y Seguridad Laboral, Administración y Gestión de Políticas Públicas, Diseño y Animación Musical, Gestión de Moda, Gestión de Recursos Turísticos y Marketing y Publicidad Digital. Hay dos modalidades: educación distribuida (ED) y educación distribuida home (EDH).continúa la cohorte iniciada el año pasado. El total de matriculados es de 41 alumnos, el 10% de afuera. El año pasado no tuvo egresados.