El nuevo MINI Countryman Edición Brick Lane es la combinación perfecta de coche urbano y todoterreno. Esta edición hace referencia a una de las calles más conocidas de la ciudad de Londres y cuenta con un completo equipamiento de serie para disfrutar de una conducción segura y confortable. Quizás haya sido concebido para los conductores más aventureros.

¿Un MINI de paseo por el campo? No, nos hemos vuelto locos. Es, simplemente, que hemos descubierto que en la vida no todo es blanco o negro, alto o bajo, emocionante o aburrido. Y no es porque existan los grises o los medios, sino porque con tu MINI Countryman Edición Brick Lane la dualidad cobra dinamismo.

Brick Lane es una de las calles más conocidas de Londres. Históricamente, era el lugar donde se fabricaban los ladrillos, la cerveza y los bagels. Hoy, alberga uno de los mercadillos más icónicos de la capital británica, con muebles de segunda mano y art decó a buen precio, revistas descatalogadas para coleccionistas, ropa vintage, cocinas, aparatos electrónicos, bicicletas…

Diseñado para acaparar miradas, MINI Countryman Edición Brick Lane tiene apariencia campera gracias a su carrocería ALL4.

En cuanto a su equipamiento, la Edición Brick Lane lleva faros delanteros y antiniebla de LED, carriles para la baca en color Piano Black y acristalamiento con protección solar. Completan el conjunto las llantas de 18 pulgadas de diseño Black Pin Spoke.

Porque vivir una aventura no tiene que significar correr riesgos, a todo lo que habitualmente ofrece MINI Countryman, la Edición Brick Lane suma ayudas a la conducción como el sensor de aparcamiento trasero, el sistema de frenado de emergencia en ciudad, el control de crucero, la llamada de emergencia inteligente y el sensor de lluvia y luces.

Porque adentrarse en la naturaleza no implica dejar de lado las comodidades de la ciudad, MINI Countryman Edición Brick Lane se vende con climatizador bizona, Bluetooth, pantalla a color de 6,5 pulgadas y revestimiento de techo interior en antracita.

Y aunque MINI Countryman Edición Brick Lane sea capaz de llegar hasta donde la cobertura de tu móvil empieza a fallar, también presume de ser uno de los coches más conectados de su categoría. (Fuente: www.motor.es)