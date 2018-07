El futuro BMW i4 para el 2021

BMW hace confirmó hace meses que el modelo i4 será el cuarto modelo de la futura gama Serie 4 que ya ha comenzado con su desarrollo aunque todavía no se ha logrado ver ningún prototipo rodando en fotos espía. El modelo eléctrico será una opción mecánica más del futuro Serie 4 Gran Coupé pero con importantes diferencias comparado con la BMW i de la actualidad.

La automotriz alemana además admitió un cambio en la estrategia de coches eléctricos. Lo que hoy se conocen como exclusivos modelos fabricados con células de fibra de carbono reforzada con plásticos se mantendrán pero sólo en los futuros iNext o el sustituto de los i8 e i8 Roadster.

El resto de modelos -como los i1, i3 e iX3- serán las versiones eléctricas de los convencionales de combustión con algunas diferencias en el plano estético que los haga más identificables con la nueva estrategia de BMW i, según informó el sitio especializado español www.motor.es.

El nuevo diseño de la parrilla ovoide estrenado en el BMW iX3 concept se trasladará a todos los nuevos modelos eléctricos de la firma alemana. Pero en lo que hace estrictamente en el futuro i4, los rumores apuntan a que este modelo no llegará al mercado hasta 2025 y, lo cierto, es que es una verdad a medias. Pero otras fuentes indican que el modelo llegará bastante antes de ese año, en 2021.

Un plazo que cuadra perfectamente con la renovación completa de los Serie 4 Coupé, Serie 4 Cabrio y Serie 4 Gran Coupé- estarán ya a la venta en los concesionarios de la firma, y hacia la segunda mitad del año llegará el i4 con un diseño optimizado para elevar la eficiencia al máximo comparado con el modelo de combustión y con un diseño del frontal que tomará muchos de los rasgos vistos en el nuevo Serie 8, especialmente la forma más rasgada de los faros delanteros.

Pero será la parrilla el elemento más definitorio de este modelo, que presentará la misma unión hueca de los dos riñones, un detalle que ya hemos podido ver en el concept iX3 y que podrá iluminarse mediante LED, un equipamiento que será opcional. Entre las formas de personalización de la carrocería optando por una mayor discreción con detalles en color Gris Frozen o más vistoso, en Azul Frozen.

Dos versiones de potencia y de batería para un modelo considerado "BEV Performance"

Actualmente, el Serie 4 Gran Coupé no tiene una versión M pero en la siguiente generación cambiará. No sólo se verá un M4 Gran Coupé, sino que también habrá una versión de muy elevadas prestaciones totalmente eléctrica y con un nivel de autonomía máxima que pondrá las cosas muy complicadas a sus rivales.

Este, que se conoce como xDrive50e, será el que se retrase hasta 2025 y no sólo porque su configuración mecánica añadirá un motor eléctrico sobre el eje delantero para ofrecer tracción total y porque supere en 150 kilómetros la autonomía máxima del anterior -superará la cifra de 700 kilómetros- sino porque BMW estima que a mitad de la década tendrá listas las baterías de estado sólido y este modelo será uno de los que estrenarán esta tecnología junto con el BMW iNext.