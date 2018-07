La Asociación Rafaelina subcampeona Provincial

Una brillante actuación cumplió este fin de semana el seleccionado sub 13 femenino de la Asociación Rafaelina de Voley en el torneo Provincial de la categoría que se disputó en la localidad de Wheelwright.

Al cabo de dos jornadas donde mostró un alto nivel, consiguió el subcampeonato perdiendo en la final de manera ajustada por 3 a 2 frente a Rosario, rival al que habían vencido en la fase clasificatoria, siendo la única derrota sufrida en el certamen.

El sábado los resultados fueron: 3 a 2 vs. Rosario; 3 a 1 vs. Noroeste y 3 a 1 vs. Cañadense. El domingo en la mañana la Rafaelina derrotó en semifinales por 3 a 2 a AVSOS (Sudoeste), cayendo en la final con estos parciales ante las rosarinas: 25-21, 15-25, 25-14, 16-25 y 13-15.

El equipo fue dirigido por Gustavo Stricker, con Silvana Vivas y Pablo Colsani como asistentes, y estuvo integrado por 8 jugadoras de Unión de Sunchales, 3 de Libertad de Sunchales y 3 de Almagro de Rafaela.

Las integrantes fueron: Malvina Barbero, Paloma Gauchat y Valentina Pairone (Almagro); Mora Oggero, Mariana Franchino, Lucila Nievas, Milena Margaría. Juliana Failla, Brenda Beltramo, Gina Alberto y Emilia Bessone (Unión) y Milagros Mariotti, Katya Anrique y Valentina Roggau (Libertad). Milena Margaría, integrante de la preselección argentina pre-menor, fue elegida mejor punta y mejor jugadora del torneo.

Sin dudas, fue un gran resultado para el voley local y un espaldarazo para seguir impulsando el trabajo desde las categorías menores.