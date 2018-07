Hasta el viernes podrá visitarse "Leer y escribir con Ana Frank"

1 / 2 - FOTO F. MELCHIORI// MUESTRA./ Los escolares y docentes dan utilidad a la muestra itinerante. GONZALO TOSELLI./ El Intendente local no ocultó su satisfacción.

Tal como se hiciera saber oportunamente, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, desde el pasado lunes, 25 de junio, está ofreciéndose la muestra "Leer y escribir con Ana Frank", exposición que permanecerá habilitada hasta el viernes 6 de julio.En la mañana de la víspera mantuvimos un diálogo con el intendente, Gonzalo Toselli, quien no pudo ocultar la satisfacción que lo embarga por la repercusión de esta muestra que tiene como destinatarios los alumnos de cuarto a séptimo grado de las escuelas de la ciudad y de la región, beneficiando la propuesta a 1.600 escolares.En tal sentido el titular del Ejecutivo local puso de relieve que ""la característica de Leer y escribir con Ana Frank es que está enfocada a docentes y alumnos de nivel primario, han participado 37 docentes, capacitándose y va a alcanzar a 1.600 alumnos, de Sunchales y la región, debemos destacar que escuelas de Rafaela han participado y otras van a participar e incluye un recorrido turístico - histórico por la ciudad también.Por otra parte hizo saber que "la mecánica es la siguiente, en primer término se capacitaron las docentes, traen los alumnos a recorrer la muestra donde se les da información y se llevan un cuadernillo, cada alumno, para continuar trabajando en el aula por todo lo que resta del año."La idea, por supuesto, es que conozcan la historia en particular de esta persona, a partir de ello trasladarlo a la vida actual. A partir de un testimonio, que se conozca lo que pasó en aquel tiempo, tanto en Europa como en Argentina y después trasladarlo a lo actual, conocer más cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos y darle ese tipo de herramientas a nuestros niños".Toselli rescató el testimonio de un alumno de 10 años, ofrecido momentos antes de la entrevista, haciendo saber que "el alumno contaba a la docente que él sabía quién era Ana Frank porque su abuelo le había contado, y porque interesado en el relato del abuelo, profundizó investigando en Internet", destacó como muy valioso el utilizar las herramientas que hoy nos ofrece la tecnología, como así también la interactuación del niño con su abuelo.Finalmente destacó que la muestra "es un esfuerzo de la Municipalidad, del Gobierno de la Provincia, de la Fundación Ana Frank, de Leonardo Simoniello que es el responsable de la Fundación en la Provincia, es un esfuerzo que vale la pena y estamos muy satisfechos de haber traído la muestra".Es importante recordar que "La Casa de Ana Frank" desarrolla proyectos que permiten abordar la educación orientada a la promoción de derechos humanos y no discriminación, y por tal motivo, considera a estos proyectos como una incorporación de nuevas tecnologías de promoción de derechos para jóvenes.