En Casa Rosada, Macri con la Mesa de Enlace

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente Mauricio Macri recibirá hoy a los integrantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias para hablar entre otros temas de las retenciones y la Ley de Semillas. La reunión está pautada por la Casa Rosada a las 15:00 y concurrirán Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Carlos Iannizzotto de Coninagro; Omar Príncipe de Federación Agraria Argentina (FAA) y Daniel Pelegrina de la Sociedad Rural Argentina (SRA).Al encuentro, la Mesa de Enlace llega luego de una reunión la semana pasada con el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, quien les confirmó a los dirigentes que no se modificará el esquema de los derechos de exportación.CRA en un comunicado expresó su absoluto "rechazo" a cualquier cambio en las retenciones que en granos sólo se aplica con una rebaja gradual cada mes del 0,5% a la soja.Sin embargo el acuerdo con el FMI y la necesidad de reducir el déficit fiscal pusieron sobre el tapete el tema de las retenciones agropecuarias, pero las entidades demostraron que se produjo un significativo aumento en la producción de maíz y trigo al quitarse los gravámenes.COSECHA AGRICOLACAYO MAS DE 19%La cosecha agrícola de la campaña 2017-2018 totaliza 109,8 millones de toneladas, la menor de los últimos cinco ciclos, con una caída del 19,5% respecto del período 2016-2017. Estos resultados se dan "tras obtener una producción agrícola récord de 136,5 millones de toneladas en el ciclo anterior", sostuvo en un informe la consultora IES Investigaciones Económicas Sectoriales.Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, "las perspectivas para el ciclo agrícola 2018-2019 plantean un escenario más favorable para el sector, que recuperará volúmenes tras la fuerte sequía que afectó la última campaña"."En el acumulado de cinco meses de 2018, se exportaron 33,5 millones de toneladas (un merma del 6,8% respecto de igual período de 2017), mientras que en valores las ventas externas cayeron 5,2% interanual en los cinco primeros meses del año, con exportaciones por u$s 9932 millones", sostuvo el reporte.En valores, los granos tuvieron una participación del 40,2% en el valor total exportado por el sector agrícola, 36,5% del total corresponde a cereales y el 3,7% restante a oleaginosos.De acuerdo a la información, para el total del sector agrícola en el acumulado a mayo de 2018, las ventas externas se mantienen diversificadas, con Vietnam como principal comprador, con una demanda por u$s 970 millones (9,8% del total), seguido por Argelia, (9,3%), la India (8,4%), y Brasil (8%).