Arranca con adelantos

Esta noche, en la reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol, se confirmará cómo se disputará la primera fecha del torneo Clausura de Primera A. El jueves estarán jugando Peñarol y Atlético de Rafaela, encuentro que comenzará a las 21:30 hs en Primera. El otro juego que se adelantaría, aún no se confirmó el día y horario, es el de Unión de Sunchales y Ferrocarril del Estado.El campeón del Apertura, Deportivo Tacural, estará recibiendo a Brown de San Vicente, mientras que 9 de Julio, subcampeón de la primera parte del torneo oficial será visitante de Argentino Quilmes.Todos los partidos de la primera fecha: Unión de Sunchales vs. Ferrocarril del Estado, Florida de Clucellas vs. Argentino de Humberto, Ben Hur vs. Sportivo Norte, Peñarol vs. Atlético de Rafaela, Argentino Quilmes vs 9 de Julio, Deportivo Tacural vs. Brown de San Vicente, Deportivo Ramona vs. Deportivo Libertad.