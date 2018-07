Curso de Stand Up Comedy

El Centro Ciudad de Rafaela-Teatro Lasserre informa que durante los meses de julio y agosto del corriente año se desarrollará un Curso de Stan Up Comedy, a cargo del reconocido comediante, actor y docente cordobés Juan De Battisti.Es intención del Centro Ciudad de Rafaela, continuar con el objetivo original e histórico sobre la promoción de las artes escénicas en la ciudad y zona; al mismo tiempo generar nuevos lazos y formas de relacionarse con público y artistas locales, motivándolos a través de estas propuestas a acercarse al Teatro Lasserre.Consideramos esta como una nueva ocasión para promocionar esta expresión (stand up) en nuestra ciudad, tarea que comenzáramos a partir del Ciclo “Están Up” realizado el año pasado con el auspicio de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, entidad que también auspicia esta actividad de formación.Se desarrollará a lo largo de cinco encuentros quincenales, los días 13/7, 20/7, 27/7, 3/8 y 10/8 finalizando la actividad con una muestra al público de los trabajos desarrollados.Facilitar técnicas específicas del género que permitan desarrollar la escritura y puesta en escena de una rutina de comedia. Los ejes fundamentales se centrarán en técnicas de escritura y entrenamiento escénico.Introducción al género de la Comedia de Stand Up, sus características generales y sus posibilidades creativas. Diferencias con otros tipos de monólogos y géneros humorísticos. Concebir al género stand up como herramienta para la vehiculización de ideas. Que el alumno reconozca su cuerpo y su voz, como instrumentos de comunicación. Conocer los principios y mecanismos básicos de la comedia.Actor, docente y comediante de Stand Up. Ha trabajado en Teatro, Televisión y Publicidad. Integró el “De Parado Stand Up Club” y coordina “Ciudad Cómica Stand Up Club”, ambos clubes de comedia que se han presentado en distintos sitios de la ciudad de Córdoba. Como comediante se ha presentado además en eventos como el “Cuatrociencia” (celebración de los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba), Sexpoerótica (en La Plaza de la Música, Córdoba), primer “Festival Palabra de Humor”, en sala Lavardén, Rosario, Prov. de Santa Fe, orador invitado en TEDX Córdoba 2013 (Teatro Real) y en la 4ta Edición del Startup Weekend (Auditorio de la Universidad Católica de Córdoba), "II Festival Nacional de Stand Up" (Ciudad de Mendoza), “Verano Juntos” Ciudad de Rafaela, Santa Fe, "1° Encuentro Nacional Junguiano en Córdoba", “Ciudad Emergente” en Plaza de la Música, Córdoba, Festival “Pensar con Humor”, Ciclo “Están Up” en el Teatro Lasserre de Rafaela, entre otros. Ha participado además de giras por Colombia y Perú. En Colombia participó del 9° Festival Internacional de Oralidad “Mundopalabra”, en Ibagué, Tolima, Club de Comedia Medellín, organizado por El Morenito INC y en el ciclo “Me Muero de la R101”, Bogotá. En Perú participó del “Festival Cuentacuentos” en Huancayo, actúo en “Lima Comedy” y en el Club de Comedia “La Humorada”, Lima, en “La Esencia” Cuzco Perú.Se recibirán desde el lunes 2 hasta el martes 10 de julio inclusive.En la secretaría del Teatro, Bv. Lehmann 228, de lunes a viernes y de 16 a 20. Tel. 503124.O completando el formulario web publicado en www.teatrolasserre.com.arValor del arancel: $ 500.Cupos limitados.