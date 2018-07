Grandes artistas invitados en el último álbum de Sheryl Crow

NUEVA YORK, 3 (AFP-NA). - Sheryl Crow anunció que terminó su etapa de grabar álbumes y que lanzará un último disco de larga duración el próximo año, en el cual colaborarán artistas de primera línea.En una entrevista emitida este lunes, la ganadora de nueve Grammy dijo que este álbum de 2019 contará con la participación de Stevie Nicks, Keith Richards, Don Henley y Johnny Cash en su última etapa.La cantante estadounidense de country pop, quien es sobre todo recordada por su éxito de 1994 "All I wanna do", informó que de todas formas continuará lanzando sencillos al mercado."Creo que los álbumes... son como una forma artística que está muriendo, que la gente está más interesada en sencillos", dijo a su anfitriona Kyle Meredith."Se siente muy bien no emplear tanto tiempo en un estudio para realizar un álbum conceptual y completo sino solo hacer canciones pertinentes e inmediatas", dijo.Los artistas en esta época del streaming debaten cada vez más sobre la relevancia de los álbumes, cuya duración originalmente era dictada por las limitaciones físicas de los LP de vinil.Mientras que algunos músicos todavía ven los álbumes como una especie de declaración artística, otros -sobre todo en los géneros del hip-hop y la música electrónica- prefieren hacer música a su propio ritmo.Crow, quien desde hace mucho tiempo ha formado equipos con grandes estrellas musicales, recientemente lanzó un sencillo con la rockera indie St. Vincent.Luego de haber tenido relaciones sentimentales con celebridades como Eric Clapton y Lance Armstrong, la artista de 56 años ha hablado sobre cómo su vida ha cambiado tras haber adoptado a dos niños.