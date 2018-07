Pussetto, ¿España o Portugal?

Que Ignacio Pussetto no jugará la próxima temporada en Huracán es prácticamente una realidad. Dónde jugará el exAtlético de Rafaela, aún es un incógnita. Pussetto se convirtió en una de las joyas del "Globo" del rafaelino Gustavo Alfaro. El equipo de Parque Patricios terminó cuarto en el último torneo y jugará la próxima Copa Libertadores."Aún no cerré nada con nadie, dijeron que retiré mis cosas de La Quemita pero no es así", le dijo Pussetto a medios de Buenos Aires. Y agregó: "Sigo esperando a ver qué va a pasar y si llega una oferta la aceptaremos siempre y cuando sea beneficioso para ambas partes".Pussetto, por el que Huracán pagó 1.400.000 dólares por el 80 por ciento del pase (el resto pertenece a Atlético de Rafaela), es el hombre a vender porque Nadur y los suyos necesitan ingresos para pagar renovaciones, contratos muy altos y por supuesto refuerzos.El propio Nadur, actualmente de licencia en el club hasta el 5/7, viajó a Europa para intentar venderlo. Uno de los interesados es el New York Red Bull, equipo que compró a Romero Gamarra, aunque la oferta inicial no convenció al presidente pese a que seguirán las charlas.Huracán pretende entre 10 y 12 millones de dólares por el delantero de 22 años, más allá de que algunas voces afirman que la cláusula de rescisión es de U$S 8.000.000. Por su parte, el Benfica es uno de los más interesados aunque depende de la venta del Toto Salvio para así tener capital y comprar a Pussetto. Betis pide pista y el Udinese no se queda atrás.