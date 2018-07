Crisis en motos Guerrero ante el temor a despidos

La fábrica de motos Guerrero no abrió sus puertas este lunes en la ciudad santafesina de San Lorenzo tras despedir a dos operarios el viernes pasado y sus 280 empleados se manifestaban en las puertas para exigir intermediación del Gobierno provincial. Ernesto Rojas, delegado de SMATA, explicó que la compañía "echó sin causa" el viernes a dos trabajadores y, ante el reclamo de la comisión interna, la firma argumentó que la decisión fue tomada en un marco de "caída de ventas"."Estamos al tanto de que han mermado bastante las ventas de la empresa. Cuando nos notificaron hace 20 días de esta problemática, dijimos que íbamos a acompañar a la empresa con lo que sea, banco de horas, suspensiones, turnos rotativos, todo para sobrepasar la crisis", dijo Rojas en declaraciones al canal local SL24.Los trabajadores del turno mañana llegaron en las primeras horas de este lunes para desempeñar sus actividades y se encontraron con que todos los portones de acceso a la planta industrial ubicada la avenida San Martín 98 estaban cerrados con candados.La firma construye más de 400 unidades por día en cuatro líneas de producción motorizadas, centros de mecanizados, bancos de prueba, cabina de pintura, horno de secado, tornería y herrería, para lo que destina un equipo de 280 personas.Rojas, delegado de la comisión interna en la planta y representante del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), dijo que directivos de la firma avisaron a algunos operarios entre el viernes y el sábado para que no se presentaran a trabajar este lunes.Según pudo saber NA de fuentes cercanas a la compañía, la planta no abrió debido a que los directivos esperaban una manifestación del SMATA debido a los dos despidos decididos la semana pasada. ."Lo que la empresa nos dice es lo que realmente está pasando: han mermado las ventas. No es la primera crisis que atraviesa Guerreo y nosotros estamos dispuestos a acompañar, pero no de esta manera con despidos sin causa", dijo Rojas en puerta de la planta donde los trabajadores quemaban cubiertas.Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), la cantidad de motos patentadas durante mayo bajó 7,4% respecto de abril, manteniéndose aún 10,3% por encima de los registros del mismo mes del año pasado.Según el último comunicado de Acara, la proyección de unidades para este año indica que "disminuirá fuertemente debido a la devaluación de la moneda local y una demanda en retroceso".Los 280 operarios de Guerrero y los delegados de SMATA que se acercaron al lugar del conflicto esperaban la llegada de un funcionario del ministerio de Trabajo y Seguridad Social santafesino para que intervenga dado que temían por el cierre definitivo de la empresa.Según la propia firma, más de 2.500 puestos de trabajo están indirectamente relacionados a la operatoria de Guerrero, entre quienes se encuentran talleristicas, transportistas, concesionarios, motopartistas, vendedores y promotores.PETROQUIMICAPARALIZADALa empresa petroquímica Dow Dupont se encontraba paralizada ayer debido a una medida de fuerza por tiempo indeterminado de todos sus operarios en protesta contra el despido de 22 trabajadores de la planta de la localidad santafesina de Puerto General San Martín.Voceros del Sindicato Obrero y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) dijeron que las operaciones de la planta estarán paralizadas hasta tanto el ministerio de Trabajo provincial dicte la conciliación obligatoria y abra una etapa de negociación para la reincorporación de los cesanteados.En la planta de Dow en Puerto General San Martín, donde se fabrican productos químicos, cuenta con más de 200 empleados, de los cuales 180 están afiliados al Soepu.El sindicato emitió un comunicado en el que explicó que los 22 trabajadores despedidos se desempeñaban en el área de mantenimiento de la planta química. Representantes de la compañía aseguraron a los cesanteados que las decisiones fueron tomadas por una "reestructuración" de la firma a nivel nacional.La planta en conflicto está ubicada en la localidad de Puerto General San Martín, comenzó a operar en 1970 y es el primer Complejo Productivo de Dow en Argentina. Esa fábrica cuenta con cuatro unidades productivas distribuidas en tres plantas: protección de cultivos, poliuretanos, solventes oxigenados y prepolímeros.La multinacional tiene además otras cuatro plantas ubicadas en las ciudades bonaerenses de Bahía Blanca, Zárate y Colón, y también en la santafesina Venado Tuerto.