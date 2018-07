Argentina cumplió casi el 100% de la Cuota Hilton para Europa

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El país logró cumplir el 95,3% de la cuota de carne Hilton para Europa luego de una década de no conseguir cubrir el cupo asignado de cortes especiales bovinos para la Argentina por la Unión Europea. En el ciclo 2017-2018, que terminó el 30 de junio último, se exportaron más 28.000 toneladas, sobre un cupo de 29.500 toneladas.Marisa Bircher, secretaria de Mercados Agroindustriales del Ministerio de Agroindustria de la Nación hizo saber su conformidad con el resultado obtenido. Para esto se implementó un sistema de distribución que persiguió conseguir su cumplimiento a través de un premio con un otorgamiento adicional a los cumplidores y un descuento en el volumen a los que no llegaron a un tonelaje certificado como castigo."Este sistema, más flexible y más ágil, permitió que el cierre del cupo sea un éxito con un 95,3% de ejecución de la totalidad. La Argentina es el país con más porcentaje de cuota Hilton que tiene Europa para el mundo, con el 45%. También somos el país que más ha cumplido en este último ciclo", resaltó Bircher al diario La Nación.Mientras que Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), destacó que el sector "aprovechó muy bien" el ciclo de exportación. "Para adelante sería bueno cerrar un buen acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para tener más volumen. Los frigoríficos tienen aún mucha capacidad ociosa para faenar al 100%", sostuvo.En tanto el dirigente señaló que "la Argentina, junto a Brasil y a Paraguay son los únicos países con capacidad genuina de generar más stock ganadero, y ahí debemos apuntar y aprovechar". En cuanto al nuevo ciclo, que empezó el 1° de julio de 2018 y va hasta al 30 de junio de 2019, se otorgará a las empresas participantes del ciclo anterior lo efectivamente exportado, pero se aplicará una penalidad a aquéllas que no han cumplido con el cupo que pidieron.Además ahora se implementó la solicitud vía Internet a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) que se encuentra en www.tramitesadistancia.gob.ar.Bircher señaló que "los trámites on line que se implementarán ahorran tiempo porque las empresas que están en el interior no deben acercarse hasta el Ministerio".