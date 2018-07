Heridos de arma de fuego en Frontera

Varios heridos de arma de fuego se registraron en Frontera durante la noche del domingo, según se informó desde la Comisaría 6º de la ciudad de Frontera. Alrededor de las 20:30 hs. se produjo informe debido al ingreso al hospital de San Francisco de una persona menor de edad con herida de arma de fuego en el rostro, siendo identificado como Lucas L., de 17 años. El joven señaló que cuando circulaba a bordo de su moto por calle 5 y 60 sintió el impacto en su rostro de un proyectil de arma de fuego que le ocasionó lesiones de consideración.

Poco después, al mismo hospital llega un joven identificado como Ramiro P., de 15 años, Gustavo C., de 22 años y José C., de 25 años -todos radicados en Frontera- señalando que en la esquina de las calles 5 y 60 fueron víctimas de disparos de escopetas producidos por dos desconocidos que transitaban en moto. Asimismo, se estableció que hubo otros tres jóvenes lesionados a causa de esos ataques con arma de fuego (Gino G. de 18 años, Marcelo C. de 23 años y Guillermo R. de 24 años).

"Posteriormente se estableció que el autor de las lesiones contra Lucas L. es un adolescente de 17 años que se llama Agustín D. en tanto que los autores de los demás disparos no fueron identificados por el momento por lo que continúan las diligencias investigativas", puntualizaron desde la Comisaría de Frontera.



ROBO

También en Frontera se efectuó el esclarecimiento de un robo tras una requisa en un domicilio. Fue en el marco de la denuncia de Ricardo Dávila, quien expresó que en horas de la madrugada de ayer "mediante agresión física le sustrajeron desde calles 1 y 50 su moto marca Motomel color blanca que contenía su documentación en la baulera".

En tal sentido, por orden del fiscal interviniente se efectuó una requisa en una vivienda de calle 20 Nº 434 del barrio Acapulco de Josefina con la presencia de dos testigos. En ese lugar, se procedió al secuestro de una moto sin dominio que tenía la documentación en la baulera a nombre del denunciante, por lo que se inició una causa penal por encubrimiento contra el propietario de la vivienda.