Lucido festejo de navarros y gallegos

Una vez más, la familia española, convocada por el Centro Navarro y el Centro Gallego -en formación- respondió afirmativamente y se dio cita en el salón social para compartir una reunión festivo gastronómica en un clima de honda camaradería y evocando las costumbres de los abuelos hispanos. El salón volvió a lucir absolutamente colmado como hacía mucho no se lo veía.

Por quinto año consecutivo la Sociedad Española de nuestra ciudad, el primer domingo de julio lleva a cabo una fiesta en honor a San Fermín patrono de los navarros y Santiago Apóstol patrono de los gallegos, con la organización del Centro Navarro y el Centro Gallego en formación.El encuentro al que aludimos tuvo vigencia ayer desde las 11:30 en el salón social de la institución el que cobijó a una importante cantidad de asistentes con raíces en la Madre Patria.Como no podía ser de otro modo y en virtud que en el momento pactado para el comienzo de la fiesta en el Mundial de fútbol que se disputa en Rusia, estaban jugando la selección española frente a su par de Rusia, por lo tanto presidió el inicio de la fiesta una pantalla gigante con la transmisión del partido de fútbol, resultado que generó gestos de pesar entre los comensales.Pese a la decepción futbolera la fiesta prosiguió en el clima que bullía en su comienzo, vale decir una estrecha camaradería y las ganas de disfrutar de la buena mesa y las expresiones artísticas.Como lo señaló Alfredo Monteverde, en una de sus intervenciones, no se inicia una fiesta navarra sin un chupinazo, y esta no fue la excepción, pero ese chupinazo fue a través de una explosión de papelitos brillantes que reafirmaron el clima festivo.En España los navarros acostumbran obsequiar un pañuelo rojo con el nombre de la localidad, ayer, a los descendientes de navarros le obsequiaron un pañuelo, mientras que los gallegos, otorgaron a los descendientes de esa región un pin con un emblema.Todo comenzó con la degustación de un exquisito jamón fileteado, acompañado con una copita de jerez.Seguidamente fueron presentados y saboreados los dos manjares que significaron el plato principal de la realización: una exquisita paella, atractiva desde su presentación hasta el estupendo sabor de todos sus componentes y el cocido, que tuvo un éxito tremendo entre los comensales, muchos de los cuales repitieron la porción.En el intermedio antes del postre el titular de la institución, Luis Negreira fundamentó la realización -que ya lleva su quinta exitosa edición- y agradeció el acompañamiento.Alfredo Monteverde tuvo términos de reconocimiento para todos los que de un modo u otro aportan su esfuerzo para que la fiesta se convierta en un puente de contacto y unión entre aquellos descendientes de todas las regiones de España, destacando especialmente la tarea realizada por María Luisa Bava y su esposo Jorge González, ella descendiente de piamonteses él de gallegos, que trabajan duramente para poner en marcha un Centro Gallego y colaboran incondicionalmente con la institución.También se destacó la presencia de Miguel Huber, vicecónsul de España en nuestra ciudad e Italo Casina, agente consular de Italia en nuestra ciudad, enfatizando que casi todos los asistentes eran mitad españoles y mitad italianos, dado que los emigrantes en Argentina lograron esa simbiosis que luego devino en los nativos de este país.Siguiendo con sus apreciaciones señaló y reconoció la tarea de acompañamiento, sostenimiento y difusión de las costumbres y la cultura española de varias mujeres que han frecuentado la institución a través del tiempo.Se contó con la visita de representantes del Centro Gallego de Santa Fe, cuyo presidente felicitó a los organizadores, impulsó a la constitución de un centro en nuestra ciudad y comprometió el apoyo. Lo mismo hizo la encargada del área cultura de ese organismo de la capital provincial.En la delegación santafesina concurrió un gaitero y una estupenda cantante.A los postres se disfrutaron las actuaciones de las alumnas de la Escuela de Danzas Kamar y de la Escuela de Danzas Españolas de la institución.Ya avanzada la tarde, la merienda fue saboreada con exquisitas tortas acompañadas con chocolate caliente.Y de este modo, con magnífica respuesta, se desarrolló una nueva realización que ya es un clásico en el invierno rafaelino.