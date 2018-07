El Municipio iniciará el Plan de Forestación

Como todos los años, la Municipalidad de Rafaela comenzará un plan de forestación para solidificar su política de sustentabilidad y responder al cambio climático: en este 2018 plantará 1300 árboles en los 40 barrios de la ciudad atendiendo a pedidos de los vecinos y a un esquema establecido.

En el caso de las veredas, se conformará el arbolado "de alineación" con especies cuyas medidas se inician en 2,20 metros de altura, copa formada y tronco recto. En tanto, en los espacios verdes públicos se plantarán árboles de mayor porte.

Las especies a plantar son variadas ya que los especialistas apuntan a lograr biodiversidad y disminuir la pérdida de arbolado por plagas.

Los árboles que se pondrán en las veredas serán: fresnos, lapachos rosados y ligustros áureos. Mientras que en los parques y paseos las especies a plantar serán: tipas, brachachitos, palmeras y palos borrachos.



PROTOCOLO

En primer término, el protocolo establece la plantación de especies arbóreas resistentes al frío contemplando el siguiente orden: a raíz desnuda, en terrón y maceta. El segundo paso incluye la colocación de árboles que no son resistentes a las heladas a fines de septiembre.

Cada especie será colocada con tutores de madera, asegurados con cintas plásticas y un protector anti hormigas, para permitir un desarrollo correcto de la especie en sus primeros años. A partir de su plantación, cada especie es regada con entre 30 y 40 litros semanales de agua.

Los trabajos no finalizan en el plantado; también cuadrillas especiales se ocupan del control de hormigas con la colocación de cebos granulados de uso domisanitario (de uso doméstico).

Las autoridades municipales consideran importante señalar a los vecinos que no se puede plantar cualquier árbol en una vereda. Es por esto que los técnicos del Departamento Espacios Verdes seleccionan el árbol a adquirir de acuerdo a la especie y lugar en donde se plantará. En este sentido, se compran árboles "a raíz desnuda" (no posee tierra y se mantiene en fosa de plantación hasta el momento de su plantación), en terrón o macetas.



ESTADÍSTICAS

Desde varios años atrás, el Estado municipal viene realizando importantes inversiones para reponer árboles que por distintas circunstancias debieron ser extraídos. Condiciones de fragilidad o caída a causa de grandes tormentas (las de los años 2016 y 2017 son un ejemplo) representaban un riesgo para la seguridad de los vecinos. Esto obligó a los técnicos del área a redoblar esfuerzos para reponer la forestación y mantener la armonía ambiental y comunitaria.

Es así como, en el 2016, el Departamento Espacios Verdes forestó con 1110 árboles, en el 2017 con 2500 y en 2018 con 1300 especies.

La fluctuación en la cifras se debe a la cantidad de árboles que debieron ser repuestos como consecuencia de las fuertes tormentas sufridas.

También se realizaron relevamientos que permitieron llevar a cabo el recambio de arbolado frágil previendo caídas ante futuras tormentas.

Claramente, un árbol aporta oxígeno, sombra, frescura, belleza, refugio a la biodiversidad y cumple la función de "filtro" para la contaminación ambiental.

El cuidado de los mismos representa una tarea en conjunto entre el municipio y los vecinos ya que "un árbol plantado es un árbol logrado".