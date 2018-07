“No dudé ni un segundo en venir a Atlético”

tenía ganas de jugar en la “Crema”, de vestir por un tiempo la camiseta celeste y blanca y por eso firmó por una temporada, pero con muchísimas expectativas y esperanzas dePara el inicio del próximo torneo de latodavía queda un largo camino por recorrer ya que estará comenzando el 18 de agosto. Así y todo Víctor Bottaniz ya cuenta con siete refuerzos y trabajan bajo sus órdenes desde los primeros días de la pretemporada. Fundamental para un plantel que se está formando y que cuenta con muchísima juventud.“Más allá de que falta mucho para el inicio yo quería estar lo antes posible, lo primero que dije es que quería venir y empezar a entrenar rápido, es importante empezar temprano con el equipo, empezar de cero, hacer una buena pretemporada, no llegar al final y perderse días de entrenamientos, es bueno tener una buena base física porque es lo que te alimenta para todo el torneo”, contó el ‘Flaco’ Quiroga, que luego agregó: “La idea ni bien surgió la posibilidad de venir fue sumarme lo más pronto posible. Quería venir rápido para empezar a entrenar, tenemos Copa Argentina, Copa Santa Fe y estos amistosos que también son buenos porque van a servir para conocernos y agarrar ritmo”.En relación a su adaptación el nuevo equipo, el exPatronato señaló: “Venimos teniendo entrenamientos lindos, muy intensos, dinámicos. Nos estamos adaptando con el paso de los entrenamientos, conociendo la idea del técnico, sabiendo que tenemos un plantel joven, con muchos chicos que tienen muchas ganas y esperemos que podamos hacer una buena pretemporada, estos amistosos sirven para ir agarrando ritmo para cuando empiece el torneo”.Quiroga sabe que llega para sumar experiencia en un plantel con mucha juventud. El, con sus recientes 32 años es el más ‘veterano’. “Es un plantel muy joven, es muy bueno eso también porque se ve que, declaró. Luego sumó: “Esperemos aportar el granito de arena desde donde me toque, estar a disposición del técnico pero primero tenemos que hacer una buena pretemporada para que todo empiece a funcionar bien, después se irán aceitando las cosas y los conceptos del técnico, pero primero está la pretemporada para agarrar ritmo y llegar de la mejor manera cuando empiece el torneo”.Nació en Batavia, provincia de San Luis. Su debut profesional fue en Juventud Unida de San Luis, pasó por el Audax chileno, jugó en Unión de Santa Fe, Gimnasia La Plata y dos veces en el “Patrón” entrerriano. Llega para sumar toda su experiencia y se tiene toda la fe: “Esperemos hacer cosas importantes, servirle al equipo, aportar desde donde me toque, tratar de dar lo máximo para que le sirva al equipo y podamos hacer un buen torneo”, remarcó.En relación a lo que este Quiroga le puede entregar al equipo contó: “Algo de experiencia, hace bastante que estoy jugando estos torneos, tuve la posibilidad de jugar Primera División también, tratar de aportar mi sacrificio, el juego aéreo, ser el respiro de la defensa, me gusta jugar mucho de espaldas también, pero convertir también., para que ellos también tengan el respiro cuando pueda bajar alguna pelota y aguantarla para que puedan salir”.Por último, el ‘flaco’ de 1,96 metros de altura, hizo referencia al torneo de la B Nacional que se espera jugar: “Cada vez se pone más competitivo, han bajado equipos que pueden estar jugando en Primera División y que tienen mucho tiempo en primera, pero también es cierto queo, para pelear por el ascenso, es la idea que tenemos., con jugadores que han bajado de categoría porque se puso competitiva, va a ser complicada, con muchos kilómetros por recorrer, es difícil jugar en todas las canchas del ascenso. Por eso es fundamental esta pretemporada, hacer una buena base física y llegar al 100x100 al primer partido”.