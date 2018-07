Rusia dio el batacazo

España quedó eliminada en los octavos de final del Mundial-2018 al caer en la tanda de penales ante el equipo anfitrión, Rusia, por 4-3, después de que el tiempo reglamentario y la prórroga hubieran terminado con empate 1-1, este domingo en Moscú. Koke Resurrección e Iago Aspas fallaron sus lanzamientos en la tanda decisiva, mientras que los rusos anotaron los cuatro que patearon, lo que terminó condenando al campeón mundial de 2010. España cayó por cuarta vez ante el anfitrión de un Mundial, tras hacerlo en Italia-1934, Brasil-1950 y ante Corea del Sur en 2002, en la edición que ese país organizó de manera conjunta con Japón.

La Roja se había adelantado con un gol en propia puerta de Sergey Ignashevich en el minuto 12. Rusia igualó con un penal transformado por Artem Dzyuba (41), después de que Gerard Piqué tocara el balón con la mano dentro del área. El partido tuvo un guion invariable. España se encargó de mover el balón e intentar encontrar grietas en un bloque ruso con las líneas muy juntas. Más espesa según transcurrieron los minutos, la Roja acumuló infinitas posesiones pero no fue capaz de traducirlas en acciones claras de peligro. Rusia, cuyo plan para marcar pasaba por aprovechar una contra o un balón aéreo, logró su objetivo, al conseguir un gol en uno de los pocos acercamientos que tuvo. En la recta final el seleccionador español Fernando Hierro intentó agitar el ataque con las entradas de Andrés Iniesta (67) e Iago Aspas (80). Suyas fueron las mejores ocasiones, pero la Roja no fue capaz de encontrar el camino.



SE VAN PIQUE E INIESTA

Andrés Iniesta y Gerard Piqué, dos iconos de la España campeona del mundo y de Europa, se despidieron este domingo de la Roja de la forma más amarga con una derrota en los penales ante Rusia, en octavos del Mundial- 2018. La derrota en los penales ante Rusia marcará la salida de dos de las figuras de la mejor selección española de las últimas décadas. Piqué ya había avisado hace tiempo que el Mundial de Rusia sería su última aparición con España, e Iniesta, que lo había dejado entrever, lo confirmó este domingo. "No ha sido la mejor despedida, pero el fútbol y la vida tienen estas cosas", dijo Iniesta tras el partido contra Rusia. "Me voy con un sabor malo, duro, como todos, es un momento difícil que hemos vivido en otras ocasiones", añadió. A sus 34 años, Iniesta, al igual que ha hecho abandonando el Barcelona a final de temporada, no quiere estar en la Roja si no puede "dar lo mejor". Iniesta no puede despedirse con un triunfo en la final del Mundial, como le hubiera gustado, pero lo hace habiendo sido uno de los hombres que más aportó en este mundial a la Roja.